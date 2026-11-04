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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة إدعاءات رجل وسيدة بقيام ضابط شرطة بالنصب عليهم

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر وسيدة بقيام آخرى وزوجها ضابط شرطة بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية ببورسعيد.


 

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ أكتوبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة الضواحى ببورسعيد من (7 أشخاص "إحداهم السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو") بتضررهم من (تاجرة أجهزة كهربائية) لقيامها بالنصب والإحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية منذ عدة سنوات لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية نظير أرباح شهرية إلا أنها إمتنعت عن سدادها، وعدم قيامهم بالإبلاغ آنذاك لمحاولتهم إسترداد المبلغ المالى (تم ضبط المشكو فى حقها وبرفقتها آخرين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه "وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات "مازالوا قيد الحبس").


 

 وبمواجهة الظاهرين بمقطع الفيديو أفادوا أنه عقب علمهم بوجود تعاملات مالية بين المشكو فى حقها وزوجة ضابط شرطة قاموا بنشر مقطع الفيديو للضغط عليها فى محاولة لإسترداد أموالهم، ونفوا وجود تعاملات مالية بينهم وبينها، أو إشتراك ضابط الشرطة فى أى من تلك التعاملات.


 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى ضابط

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