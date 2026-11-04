القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعي، للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية)، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وتبين عدم حيازته لأسلحة بيضاء.

وبمواجهته أقر بإدارته الصفحة المشار إليها للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء الأسلحة البيضاء والإستيلاء على أموالهم ، وعقب تحويلهم مبالغ مالية يقوم بغلق هاتفه المحمول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.