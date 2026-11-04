قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجمات مكثفة.. أوكرانيا وروسيا تتبادلان مئات الطائرات المسيرة خلال الليل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

تبادلت أوكرانيا وروسيا مئات الهجمات بالطائرات المسيرة خلال الليل، في تصعيد جديد للهجمات المتبادلة، بالتزامن مع استمرار الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، وسط تقارير عن تضرر محطات كهرباء وانقطاع التيار في عدد من المناطق.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات استهدفت محطتين فرعيتين للكهرباء في شمال أوكرانيا، هما محطة «ناليفايكوفكا» في منطقة كييف، ومحطة «تشيجوفكا» في منطقة جيتومير، إلى جانب سفينة شحن في البحر الأسود، قالت إنها كانت تنقل إمدادات للجيش الأوكراني.

في المقابل، أفادت تقارير روسية بأن الهجمات الأوكرانية طالت مركزًا لوجستيًا كبيرًا ومركزًا للبيانات داخل الأراضي الروسية.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجمات الروسية بأنها «معقدة وواسعة النطاق»، مؤكدًا أنها تأتي في سياق استهداف موسكو المتواصل لمنشآت الطاقة في بلاده.

وأوضح زيلينسكي أن الضربات ألحقت أضرارًا بمنشآت لتوليد الكهرباء ومحطات فرعية في تسع مناطق، هي أوديسا، وتشيركاسي، وجيتومير، وفينيتسا، وخاركيف، ودنيبرو، وتشيرنيفتسي، وتشيرنيهيف، وريفني.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن انقطاعات طارئة وغير مجدولة للتيار الكهربائي لا تزال مستمرة في عدد من المدن والمناطق السكنية.

وتأتي هذه التطورات بعد هجوم روسي دامٍ استهدف، يوم الاثنين، موقعًا لتوزيع المساعدات في إحدى قرى جنوب أوكرانيا، وأسفر عن مقتل 31 شخصًا.

إسقاط 272 مسيرة روسية

وفي بيان صدر صباح الأربعاء، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 272 طائرة مسيرة روسية، بمشاركة الطيران الحربي، وقوات الصواريخ المضادة للطائرات، ووحدات الحرب الإلكترونية، وأنظمة الطائرات المسيرة، والمجموعات القتالية المتنقلة.

وأشار البيان إلى أن العمليات الدفاعية لا تزال مستمرة، مع بقاء 20 طائرة مسيرة أخرى في الأجواء.

روسيا تعلن اعتراض 709 مسيرات أوكرانية

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 709 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 14 منطقة روسية، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحري آزوف والأسود.

من جانبه، قال مراد كومبيلوف، رئيس جمهورية أديغيا الروسية، إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مجمعًا لوجستيًا كبيرًا في مدينة أديغيسك جنوبي البلاد، تديره شركة «أوزون» (Ozon)، إحدى كبرى شركات التجارة الإلكترونية في روسيا.

ويُعد المجمع المستهدف من أكبر المنشآت اللوجستية التابعة للشركة في جنوب روسيا.

أوكرانيا وروسيا الطائرات المسيرة الطاقة الأوكرانية محطة «ناليفايكوفكا» الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة الادخار من البنك الأهلي

بعائد 22%.. كيف تختار شهادة الادخار الأنسب لاحتياجاتك المالية من البنك الأهلي 2026؟

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

ترشيحاتنا

ناهد السباعي

بفستان لامع.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ولادة خمسة توائم في السودان

ولادة خمسة توائم في السودان.. ثلاثة أولاد وبنتان في عملية قيصرية ناجحة بمستشفى أم درمان

الاقلاع عن التدخين

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. أطعمة ومشروبات تساعدك في الاقلاع عن التدخين

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

إليسا

بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد