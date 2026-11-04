رئيس الوزراء يستقبل رئيسة جمهورية سلوفينيا لبحث سبل التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيسة جمهورية سلوفينيا بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وكان قداستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المُغذية لها، وذلك في اجتماعٍ عقده اليوم بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.

نمو القطاع الصناعي يشغلُ أولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة

وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن نمو القطاع الصناعي يشغلُ أولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة بشكلٍ عام خلال المرحلة الراهنة، مع التركيز بوجه خاص على ملف توطين صناعة السيارات؛ للاستفادة من المُقومات الداعمة لهذا التوجه في السوق المصرية، والفرص الواعدة في ظل الاستهلاك الواسع محلياً؛ وآفاق التصدير السانحة للأسواق المحيطة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تُولي اهتماماً خاصاً ضمن هذه الخطة، بدعم إنتاج المركبات الكهربائية ومُدخلاتها، اتصالاً باستراتيجيتها الساعية نحو التحول الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، لجوانب بيئية إلى جانب خفض فاتورة الاستيراد.