موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام «فنربخشة» في دوري أبطال أوروبا

يستعد النجم المصري محمد صلاح لخوض مواجهة جديدة مع فريقه ليفربول الإنجليزي، عندما يحل الريدز ضيفًا على فنربخشة التركي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

ومن المقرّر أن تقام مباراة ليفربول وفنربخشة اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، على ملعب «تشوباني ستاديوم» بمدينة إسطنبول التركية، ضمن منافسات مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

موعد مباراة ليفربول وفنربخشة

تنطلق مباراة ليفربول وفنربخشة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الإنجليزي لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

محمد صلاح يترقب مواجهة فنربخشة

وتتجه الأنظار إلى محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، الذي يأمل في مواصلة تألقه والمساهمة في تحقيق نتيجة إيجابية لفريقه، خاصة أن المواجهة تمثل اختبارًا مهمًا للريدز خارج ملعبه أمام أحد أبرز الأندية التركية.

ويخوض ليفربول المباراة ضمن سلسلة مواجهاته في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، التي تتضمن أيضًا لقاء كلوب بروج البلجيكي يوم 25 نوفمبر المقبل.