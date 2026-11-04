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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريس سان جيرمان يكتسح فياريال بسداسية ويُواصل انطلاقته المثالية في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
حمزة شعيب

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه فياريال الإسباني، بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «لا سيراميكا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليواصل الفريق الباريسي نتائجه المميزة وينفرد بصدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة.

وفرض باريس سان جيرمان سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح في تسجيل أربعة أهداف خلال أول 17 دقيقة، في بداية هجومية قوية أربكت حسابات أصحاب الأرض.

وافتتح جواو نيفيز التسجيل للفريق الفرنسي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف ديزيريه دوي الهدف الثاني في الدقيقة 12، وعزز سيني مايولو التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 13، ثم اختتم فابيان رويز رباعية الشوط الأول بهدف في الدقيقة 17.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل الفريق الباريسي تفوقه الهجومي، وتمكن فابيان رويز من تسجيل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 50، قبل أن يختتم البديل ديفيد بولي مهرجان الأهداف بإحراز الهدف السادس في الدقيقة 78، مستفيدًا من تمريرة جواو نيفيز.

باريس سان جيرمان ينفرد بصدارة دوري أبطال أوروبا

وبهذا الانتصار، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته الأربع الأولى بمرحلة الدوري، ليواصل تربعه على صدارة جدول الترتيب.

في المقابل، تجمد رصيد فياريال عند 3 نقاط، بعدما تلقى خسارته الثالثة في البطولة، ليواصل تراجعه في جدول الترتيب، ويصبح مطالبًا بتصحيح مساره خلال الجولات المقبلة.

باريس سان جيرمان فياريال دوري أبطال أوروبا

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