إعلامي يكشف حقيقة انتقال إمام عاشور من الأهلي إلى الاتحاد السعودي

أكد الإعلامي محمد شبانة رفضه تداول التقارير التي تحدثت عن اهتمام نادي الاتحاد السعودي بالتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرًا إلى أن الموقع السعودي "الوئام" سبق أن نشر العديد من الأخبار بشأن اللاعب دون تحققها، بحسب وصفه.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "موقع اسمه الوئام السعودي عمل خبر النهاردة إن الاتحاد جدة بعت فيه على إمام عاشور، واتنقل في جميع المواقع هنا في مصر وعلى السوشيال ميديا".

وأضاف: "الوئام قبل كده نشر أخبار كتير تخص إمام عاشور، منها إنه دخل دائرة اهتمام الاتحاد، وإنه مرشح للانتقال إلى ليون، وإن التعاون مهتم بضمه، وإن الأهلي حدد سعر بيعه، وإن اللاعب تلقى عرضًا سعوديًا براتب ضخم، وإن الاتحاد حدد 4 ملايين دولار لضمه، وإنه بدأ تحركه الرسمي".

وتابع: "كل الأخبار دي غلط، والأهلي نفى الكلام ده قبل كده، أنا بعتب على زملائي في المواقع والصحافة المصرية، إننا ناخد أخبار من موقع وننقلها باعتبارها تقارير صحفية سعودية، من غير ما نتأكد من صحتها".

وأوضح شبانة: "أنا بقول لزملائي من فضلكم ما تاخدوش الكلام ده، الكلام واضح إنه كله مش صح، ومافيش أي مصداقية، إحنا أعلى بكتير من إن موقع يجرجرنا في خبر أو يجرجرنا في موضوع".

ووجه شبانة رسالة إلى مسؤولي الأهلي وجماهيره، قائلًا: "احذروا من الأخبار دي، وزملائي الإعلاميين والصحفيين في كل مكان، لازم نكون حريصين على مصداقيتنا، وما ننقلش أي خبر من غير ما نتأكد من صحته".

وأشار إلى أن إمام عاشور مرشح للوجود في قائمة منتخب مصر المقبلة، كما توقع حدوث بعض المفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة السكة الحديد بكأس مصر، مؤكدًا أن هناك أسماء قد تحصل على فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة.