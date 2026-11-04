محمد عمارة: مواجهة المقاولون العرب ليست مقياسًا للحكم على مستوى الأهلي

شنّ محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، هجومًا على أداء لاعبي الفريق والجهاز الفني، معربًا عن حزنه بسبب المستوى الذي ظهر به الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن مواجهة المقاولون العرب ليست المقياس الحقيقي للحكم على مستوى اللاعبين أو تقييم قدرات المدرب.

وأوضح عمارة، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أنه لا يوجد لاعب يمتلك مكانة أكبر من النادي الأهلي، مشددًا على أن إمام عاشور مستبعد بسبب عدم التزامه.

كما حمّل الحسين عموتة مسؤولية الأزمات والمشكلات التي يعاني منها الفريق، منتقدًا ما يقدمه الجهاز الفني.