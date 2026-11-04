طريقة عمل صوص الرانش في المنزل .. بمكونات بسيطة وطعم المطاعم

يُعد صوص الرانش من أشهر الصلصات التي يفضلها عشاق الطعام، بفضل قوامه الكريمي ومذاقه المميز الذي يجعله إضافة مثالية للعديد من الأطباق، مثل البطاطس المقلية والدجاج المشوي والمقرمش والسلطات والسندوتشات.

وبدلًا من شراء صوص الرانش الجاهز من المتاجر، يمكنكِ تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة، دون الحاجة إلى خطوات معقدة، كما يساعد إعداده منزليًا على توفير نفقات شراء الصلصات الجاهزة.

ووفقًا لموقع «Allrecipes»، يمكن تحضير صوص الرانش المنزلي باستخدام المايونيز والكريمة الحامضة والأعشاب المجففة، للحصول على قوام كريمي ونكهة غنية.

طريقة عمل صوص الرانش المنزلي

طريقة عمل صوص الرانش المنزلي

مكونات صوص الرانش المنزلي:

لتحضير صوص الرانش بمذاق مميز، تحتاجين إلى المكونات التالية:

نصف كوب من المايونيز.

نصف كوب من الكريمة الحامضة.

نصف كوب من اللبن الرائب أو الحليب العادي.

ملعقة ونصف صغيرة من الشبت المجفف.

نصف ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المجفف.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثمن ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون ناعمًا.

عصير ليمون طازج حسب الرغبة.

طريقة عمل صوص الرانش المنزلي

طريقة عمل صوص الرانش في المنزل:

يمكنكِ تحضير صوص الرانش بخطوات سهلة وسريعة، من خلال اتباع الطريقة التالية:

ـ تحضير الخليط الكريمي: ضعي المايونيز والكريمة الحامضة واللبن الرائب أو الحليب في وعاء مناسب، واخفقي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

ـ إضافة التوابل والأعشاب: أضيفي الشبت والبقدونس المجفف والثوم ومسحوق البصل والملح والفلفل، ثم قلبي المكونات جيدًا حتى تتوزع الأعشاب والتوابل داخل الخليط.

طريقة عمل صوص الرانش المنزلي

ـ ضبط النكهة: أضيفي عصير الليمون الطازج حسب الرغبة، وقلبي مرة أخرى حتى تمتزج جميع المكونات.

ـ حفظ الصوص: انقلي صوص الرانش إلى برطمان نظيف ومحكم الغلق، واحفظيه داخل الثلاجة، ويمكن استخدامه لمدة تصل إلى أسبوع، مع مراعاة نظافة أدوات الاستخدام واتباع تعليمات حفظ المكونات.

وبذلك يصبح صوص الرانش المنزلي جاهزًا للتقديم بجانب البطاطس والدجاج والسلطات والسندوتشات، ليمنح أطباقك مذاقًا كريميًا مميزًا يشبه صوص المطاعم.