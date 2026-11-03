الداخلية تكشف تفاصيل استغاثة شخص من آخر يحمل أسلحة نارية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بتهديده وأسرته بإلحاق الأذى بهم بإستخدام "أسلحة نارية" بأسيوط .







بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (من ذوى الإعاقة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم) ، وتبين عدم حيازته أسلحة نارية ، وبمواجهته أقر بأن مقطع الفيديو والصور المُشار إليهم قديمة تم تصويرها خلال عام 2022 حال تواجده مع (3 عناصر جنائية خطرة "تم إستهدافهم وضبطهم آنذاك) وأنه سبق وأن تحصل على مبلغ مالى من (القائم على النشر "له معلومات جنائية" متواجد حالياً خارج البلاد) عقب إيهامه بقدرته على مساعدته فى الإفراج عن شقيقه ("مقيد الحرية على ذمة قضية قتل")، وقيام الأخر بنشر مقطع الفيديو والصور نكايةً به عقب مطالبته برد المبلغ المالى ورفضه لذلك .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .









