ترامب يتعهد بعدم إشعال حروب جديدة .. وحاكم فلوريدا: أسعار الوقود ارتفعت بسبب حرب إيران

قال حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس إن الرئيس دونالد ترامب تعهد بعدم إشعال حروب جديدة في الشرق الأوسط لكنه يخوض حاليًا صراعًا مفتوحًا في إيران أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود.

وأضاف ديسانتيس أن بعض الجمهوريين حاولوا إلقاء مسئولية ارتفاع الأسعار على الرئيس السابق جو بايدن لكنه حثهم على "التحلي بالصراحة" وفق ما نقلت عنه "أسوشيتد برس".

وتابع: "ارتفعت أسعار البنزين وهذا يؤثر سلبا على الناس ولا سيما الطبقة العاملة، ارتفعت الأسعار بسبب هذا الصراع، هذه حقيقة لا جدال فيها، وإذا لم تتمكنوا من الاعتراف بذلك أمام الناخبين فأنتم تضللونهم ولن يصغوا إليكم بشأن أمور أخرى".

إقبال قياسي يفوق انتخابات 2022

وتجاوزت نسبة إقبال الناخبين مستويات عام 2022، حيث ارتفعت بشكل كبير في الفترة التي سبقت انتخابات التجديد النصفي لهذا العام وتجاوز عدد الأصوات المبكرة التي تم الإدلاء بها بشكل كبير إجمالي الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.

وكان العاملون في الانتخابات في جميع أنحاء البلاد يتوقعون استمرار هذا الاتجاه حتى يوم الانتخابات، وأفاد مسؤولون في ولايات من بينها كارولاينا الشمالية وجورجيا وميشيجان وهي ولاية متأرجحة رئيسية عن إقبال قوي في الساعات الأولى من التصويت.

وبحلول فترة ما بعد الظهر أفادت إدارة الانتخابات في فلوريدا بأنه تم الإدلاء بأكثر من 1,860,000 صوت في يوم الانتخابات.

وقال وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافنسبيرجر إنه تم الإدلاء بـ 775 ألف صوت مع توقع أن يصل إجمالي عدد الأصوات إلى 1.4 مليون صوت بحلول نهاية الاقتراع.