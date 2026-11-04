طارق السيد يفتح النار على ملف شركة الكرة بالزمالك: نريد معرفة المُستثمر.. ولن أوافق على مقترحات المجلس

أبدى طارق السيد، نجم الزمالك السابق، اعتراضه على عدد من المقترحات المتعلقة بملف تأسيس شركة الكرة بالنادي، مطالبًا مجلس الإدارة بتوضيح آلية الاختيارات والكشف عن هوية المستثمرين الراغبين في الدخول بالمشروع.

وقال طارق السيد في تصريحات عبر برنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "modern mti" إن الزمالك يعاني من العديد من المشكلات، مشيرًا إلى أن النادي خرج مؤخرًا من أزمة 23 قضية، وهو ما يستوجب التعامل بحذر مع ملف شركة الكرة.

وأشار إلى أن مجلس الزمالك في البداية قد أكد أنه يعرف المشاكل ولديه الحلول والآن فوجئنا برغبته في بيع النادي لمستثمرين.

وتساءل نجم الزمالك السابق عن أسباب منح المستثمر نسبة أكبر من حصة النادي، رغم القيمة الكبيرة التي يتمتع بها القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه إذا لم يكن المستثمر صاحب القرار الأول والأخير في إدارة الشركة، فمن الممكن أن يحصل على نسبة 49% فقط.

وأضاف أن هناك مخاوف تتعلق بمستقبل ملكية الشركة، حال وفاة المستثمر وانتقال حصته إلى الورثة، الذين قد لا يكونون من مشجعي الزمالك، وهو ما قد يخلق صعوبات في التعامل مع النادي مستقبلًا.

وشدّد طارق السيد على ضرورة حصول جماهير وأعضاء الزمالك على توضيحات من مجلس.