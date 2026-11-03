خاص | حسين لبيب يحسم الجدل حول شركة الكرة بالزمالك.. وينفي بيع أصول النادي

بناءً على رغبة عدد من أعضاء نادي الزمالك، عقد الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي، جلسة مطولة مع أعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، داخل مقر النادي اليوم الثلاثاء.

وجاءت الجلسة بعد انتهاء اجتماع آخر للكابتن حسين في مكتبه، وقبل مغادرته، توجه إليه أحد أعضاء الجمعية العمومية وطلب منه حضور الجلسة المنعقدة في إحدى حدائق النادي، للرد على استفسارات أعضاء الجمعية العمومية وتوضيح الصورة كاملة حول شركة الكرة.

وتم التأكيد على عدم بيع أي من أصول النادي، وكذلك نفي رئيس الزمالك صحة جميع الأرقام المالية التي تم ذكرها حول رأس مال الشركة، وشدد الكابتن حسين على أن مصلحة الزمالك عنده أهم من أي شيء، وأن الأمر ليس مرتبطًا بالمدة المتبقية من عمر المجلس الحالي، بل الأهم هو مصلحة الزمالك حتى آخر يوم من مدة هذا المجلس.

وأكد رئيس النادي أن رأس مال الشركة لن تدخل فيه أي ديون مستحقة لأعضاء المجلس الحالي، مشيرًا إلى أن هذه الديون سيقوم النادي بسدادها عند توفر الأموال اللازمة.

وشهدت الجلسة الرد على العديد من استفسارات أعضاء الجمعية العمومية بشأن شركة الكرة وآليات العمل بها، إلى جانب مناقشة المقترحات التي جرى طرحها على مجلس الإدارة.

وشملت الجلسة مناقشات إيجابية بين رئيس نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية، في أجواء مميزة، بعدما رد الكابتن حسين لبيب على كافة التساؤلات المتعلقة بشركة الكرة التي وردت إليه من الأعضاء، مع الوعد بتكرار هذه الجلسة في الأيام القادمة وحتى موعد عقد الجمعية العمومية يوم 8 ديسمبر المقبل.