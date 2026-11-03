بيراميدز يهزم سموحة بهدف «قطة» ويتصدر مجموعته في كأس عاصمة مصر

حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على حساب سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد عاطف «قطة»، الذي نجح في هز الشباك بالدقيقة 63، بعدما أطلق تسديدة قوية ومميزة من خارج منطقة الجزاء، منحت فريقه ثلاث نقاط غالية.

وشهدت المباراة حدثًا مميزًا بارتداء أحمد عاطف «قطة» شارة قيادة بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه، باعتباره أحد أبناء النادي وأقدم اللاعبين المتواجدين في الملعب.

وبهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، بعدما استهل مشواره بالفوز على القناة بنتيجة 3-2، بينما تجمد رصيد سموحة عند صفر من النقاط.