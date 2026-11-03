قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يهزم سموحة بهدف «قطة» ويتصدر مجموعته في كأس عاصمة مصر
ارتفاع الإقبال على التصويت في مدينة "ديربورن" الأمريكية متجاوزًا معدلات انتخابات 2022
مصر تتحرك دبلوماسياً لمنع انفجار المنطقة.. اتصالات مكثفة وتحذيرات الرئيس السيسي من كلفة الحرب
البحوث الفلكية ينفي وقوع زلزالين بالقرب من مرسى مطروح
متحدث الوزراء: الانتهاء من 24 ألفا و200 مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
كلنا هنموت.. خالد محمود: برفض تقديم أي مشاهد خارجة وبعتبرها شذوذ فكرى.. فيديو
في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الأزمة الراهنة وجهود التهدئة
جيش الاحتلال يتوغل بأربع آليات باتجاه تلة أبو قبيس في ريف القنيطرة الجنوبي بسوريا
التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية
النائب أبو العينين: اشتراطات البصمة الكربونية تفرض رؤية جديدة للصناعة المصرية
ضغوط هبوطية.. مفاجأة في سعر جرام عيار 21 الآن بمصر
ترامب: سنرى ما ستكون عليه الخطوة الأمريكية المقبلة في الحرب ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحوث الفلكية ينفي وقوع زلزالين بالقرب من مرسى مطروح

زلزال
زلزال
إسلام خالد

نفى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ما تم تداوله بشأن وقوع زلزالين بالقرب من مدينة مرسى مطروح، على بُعد 30 كيلومترًا منها، أمس واليوم ظهرًا.

وأوضح المعهد أن الحقيقة تتمثل في وقوع زلزالين، الأول أمس في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً، بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، وعلى بُعد 336 كيلومترًا شمال غرب مرسى مطروح.

أما الزلزال الثاني، فوقع اليوم في تمام الساعة الواحدة وثلاث دقائق ظهرًا، بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، وعلى بُعد 353 كيلومترًا شمال غرب مرسى مطروح.

وأكد المعهد أن الزلزالين أقل من متوسطي القوة، ولم يشعر بهما المواطنون في أي من الأراضي المصرية، ولا يمثلان أي خطورة على الأرواح أو الممتلكات، كما أنهما لم يتسببا حتى في مجرد الشعور بالهزات الأرضية.

وناشد المعهد المواطنين توخي الحذر من الأخبار والمعلومات غير الصحيحة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية لبيانات الزلازل الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

زلزالين زلزالين بالقرب من مرسى مطروح مرسى مطروح البحوث الفلكية زلزال مرسى مطروح زلزالين مرسى مطروح حقيقة زلزال مطروح زلزال مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمنح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين وصرف بدل الاعتماد لهم

اجتماع لجنة الاتصالات

هل يحصل المصريون على إنترنت دون خط أرضي؟.. المصرية للاتصالات ترد أمام البرلمان

خطوات الحصول على المعاش المبكر

شروط الحصول على معاش مبكر قبل سن ال60 .. خطوات التقديم والأوراق

وزير التربية والتعليم

صدى البلد ينشر تفاصيل قرار تعيين 20 ألف340 معلم واخصائي مساعد ومنحهم بدل الإعتماد

موعد زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. الإعلان رسمي خلال أيام

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. كم وصل عيار 21 في مستهل التعاملات؟

جهاز مستقبل مصر

انتهت بالفعل.. حقيقة مسابقة جهاز مستقبل مصر لتعيين كوادر جديدة

الوقود

التفويل بالملصق الإلكتروني.. تفاصيل المنظومة الجديدة وموقف التوك توك والجرارات والتروسيكلات

ترشيحاتنا

الجناح المصري المُشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة

تعرف على تفاصيل الجناح المصري المُشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM London 2026

وزير السياحة

وزير السياحة يشارك في افتتاح بورصة لندن الدولية للسياحة.. ويفتتح الجناح المصري المُشارك بالبورصة

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يفتتح مراسم بورصة لندن الدولية للسياحة

بالصور

ماذا تفعل عند رؤية ثعبان بالقرب من منزلك؟.. 4 خطوات تحميك من خطر لدغاته

خطوات يجب اتباعها عند رؤية ثعبان بالقرب من المنزل
خطوات يجب اتباعها عند رؤية ثعبان بالقرب من المنزل
خطوات يجب اتباعها عند رؤية ثعبان بالقرب من المنزل

شاب يحقق حلم عمره ويصطحب شقيقاته الثمانية لأداء العمرة.. مشهد مؤثر أمام الكعبة

شاب يجمع شقيقاته الثماني أمام الكعبة المشرفة
شاب يجمع شقيقاته الثماني أمام الكعبة المشرفة
شاب يجمع شقيقاته الثماني أمام الكعبة المشرفة

بعد ظهورها بمدرسة بالفيوم.. 5 طرق لمنع دخول الثعابين للمنازل والمنشآت.. أشياء تجذبها احذرها

طرق لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
طرق لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
طرق لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

ليست كلها ضارة.. أطعمة فائقة المعالجة قد تقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 28%

العلاقة بين الأطعمة فائقة المعالجة وسرطان الأمعاء
العلاقة بين الأطعمة فائقة المعالجة وسرطان الأمعاء
العلاقة بين الأطعمة فائقة المعالجة وسرطان الأمعاء

فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

كلنا هنموت.. خالد محمود: برفض تقديم أي مشاهد خارجة وبعتبرها شذوذ فكرى.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: صناع محتوى ( نعم ) .. مؤثرين ( أشك !)

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

المزيد