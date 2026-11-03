البحوث الفلكية ينفي وقوع زلزالين بالقرب من مرسى مطروح

نفى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ما تم تداوله بشأن وقوع زلزالين بالقرب من مدينة مرسى مطروح، على بُعد 30 كيلومترًا منها، أمس واليوم ظهرًا.

وأوضح المعهد أن الحقيقة تتمثل في وقوع زلزالين، الأول أمس في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً، بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، وعلى بُعد 336 كيلومترًا شمال غرب مرسى مطروح.

أما الزلزال الثاني، فوقع اليوم في تمام الساعة الواحدة وثلاث دقائق ظهرًا، بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، وعلى بُعد 353 كيلومترًا شمال غرب مرسى مطروح.

وأكد المعهد أن الزلزالين أقل من متوسطي القوة، ولم يشعر بهما المواطنون في أي من الأراضي المصرية، ولا يمثلان أي خطورة على الأرواح أو الممتلكات، كما أنهما لم يتسببا حتى في مجرد الشعور بالهزات الأرضية.

وناشد المعهد المواطنين توخي الحذر من الأخبار والمعلومات غير الصحيحة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية لبيانات الزلازل الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.