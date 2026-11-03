وزير السياحة والآثار يفتتح مراسم بورصة لندن الدولية للسياحة

في إطار كون مصر شريك رئيسي لبورصة لندن الدولية للسياحة (WTM London 2026) للمرة الأولى في تاريخها، افتتح، اليوم، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والسيدة ستيفاني بيكوك (Stephanie Peacock) وزيرة الرياضة والسياحة والمجتمع المدني والشباب بالمملكة المتحدة، والسيد كريس شابمان (Chris Carter-Chapman) مدير الفعاليات ومُمثل الشركة المنظمة للبورصة، مراسم الافتتاح الرسمي للبورصة، والتي انطلقت فعالياتها اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، وتستمر حتى 5 نوفمبر الجاري، وتُعد ثاني أكبر البورصات السياحية على مستوى العالم بعد بورصة برلين الدولية ITB بألمانيا.

بورصة لندن الدولية للسياحة

جاء ذلك بحضور السفير أشرف سويلم سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ومن جانبه، أكد السيد شريف فتحي على أهمية المشاركة المصرية في فعاليات البورصة هذا العام، لا سيما في ضوء أن مصر شريكاً رئيسياً لها، وهو ما يعكس الثقة في المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية وثقافية فريدة، ويُمثل فرصة هامة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح أن الوزارة حرصت على توظيف هذه الشراكة من خلال تنفيذ تحركات ترويجية ومهنية متكاملة، لا تقتصر على المشاركة في فعاليات البورصة فحسب، وإنما تمتد لتعزيز الحضور المصري بالعاصمة البريطانية، وتوسيع نطاق التعاون مع شركاء المهنة في صناعة السياحة، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الحركة السياحية الوافدة.

وأضاف أن الوزارة أعدت خطة ترويجية متكاملة للاستفادة من هذه الشراكة، تتضمن مجموعة من الأنشطة والأدوات الترويجية التي تستهدف إبراز المقومات السياحية في مصر والتعريف بتنوع الوجهات والمنتجات والتجارب السياحية، إلى جانب تعزيز ظهور المقصد المصري في أبرز المواقع بالعاصمة البريطانية لندن، بما يُسهم في زيادة الوعي به وترسيخ صورته كوجهة سياحية متنوعة ومتميزة ومتكاملة.

وعقب مراسم الافتتاح، تفقد الوزير والوزيرة والوفد المرافق لهما، الأماكن المُخصصة لعرض المواد الإعلانية والترويجية الخاصة بالمقصد السياحي المصري، المعروضة على الشاشات المختلفة داخل مقر البورصة، ضمن الحملة الترويجية المتكاملة المُصاحبة لمشاركة مصر كشريك رئيسي هذا العام.

ثم توجهوا بعد ذلك إلى الجناح المصري المُشارك في فعاليات البورصة لافتتاحه، وقاموا بجولة، تعرفوا خلالها على مكونات الجناح وما يقدمه من عروض وأنشطة تعكس ثراء وتنوع المقومات السياحية والأثرية في مصر، من أبرزها معرض لنماذج مستنسخة من قطع أثرية تعكس تنوع الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة، بما يشمل المصرية القديمة والقبطية والإسلامية، إلى جانب شاشات عرض ضخمة تقدم أفلاماً ترويجية ثلاثية الأبعاد تسلط الضوء على ما تتمتع به مصر من تنوع سياحي وأثري فريد، وما تقدمه من منتجات وتجارب سياحية متنوعة ومتميزة ومتكاملة.

وخلال الجولة، استعرض السيد شريف فتحي مع الوزيرة البريطانية ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية متميزة، وما يقدمه من أنماط ومنتجات وتجارب سياحية متنوعة تلبي اهتمامات واحتياجات مختلف السائحين، في ضوء استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى إبراز التنوع السياحي المصري وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري تحت شعار "تنوع سياحي لا يُضاهي عالمياً".

ومن جانبها، أعربت الوزيرة البريطانية عن إعجابها بما يضمه الجناح من نماذج مستنسخة لقطع أثرية متنوعة تُجسد ثراء الحضارة المصرية وتعدد روافدها عبر العصور، من آثار مصرية قديمة بالإضافة إلى الأفلام الترويجية التي تستعرض المنتجات السياحية في مصر المختلفة، ولا سيما الشواطئ المتميزة ومواقع الغوص وغيرها من المقومات التي تجعل مصر مقصداً سياحياً متنوعاً.

وقد شارك في افتتاح الجناح المصري اللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد عماد فتحي رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الخارجية بالهيئة، والأستاذة مروة أحمد مدير عام المعارض والفعاليات بالهيئة، والسيد محمد محسن مدير وحدة غرب وجنوب أوروبا بالهيئة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

كما استكمل السيد الوزير الجولة داخل الجناح المصري، حيث التقى خلالها بعدد من العارضين المصريين المشاركين في البورصة، واطلع على حجم مشاركاتهم وما يقدمونه من برامج ومنتجات سياحية، واستمع إلى آرائهم بشأن مستجدات قطاع السياحة في مصر وفرص تعزيز التعاون مع شركاء المهنة في الأسواق الدولية المختلفة.

وقد شهد الجناح المصري خلال اليوم الأول من المعرض إقبالًا ملحوظًا من الزائرين، الذين حرصوا على التعرف على تصميمه ومكوناته وما يقدمه من عروض وأنشطة وأفلام ترويجية تسلط الضوء على تنوع المقومات والمنتجات السياحية في مصر، إلى جانب عقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية المشاركين في البورصة.

ومن المُقرر أن يعقد السيد شريف فتحي، خلال زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، سلسلة من اللقاءات على المستويات الرسمية والمهنية والإعلامية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، واستعراض مستجدات قطاع السياحة في مصر وفرص الاستثمار المتاحة به، ولا سيما من خلال تعزيز التعاون مع منظمي الرحلات وشركات الطيران، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الأسواق السياحية.

وتحرص وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على المشاركة سنوياً في بورصة لندن الدولية للسياحة، انطلاقاً من أهمية السوق الأوروبي بصفة عامة، والسوق البريطاني بصفة خاصة، باعتبارهما من الأسواق السياحية الرئيسية المستهدفة والمصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وبما يُسهم في تعزيز حضور المقصد السياحي المصري دوليًا، والترويج لما يتمتع به من تنوع سياحي فريد ومنتجات وتجارب سياحية متكاملة.

