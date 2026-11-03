الاختيار إلكتروني دون تدخل بشري.. جهاز مستقبل مصر يعلن مسابقة لتعيين كوادر جديدة

أعلن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إجراء مسابقة جديدة لاختيار وتعيين دفعة من الكوادر المؤهلة للعمل بالجهاز، في إطار توجهه نحو استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة، بما يدعم قدراته المؤسسية ويسهم في تنفيذ خططه ومشروعاته التنموية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الجهاز، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المسابقة تعتمد على منظومة إلكترونية متكاملة في إجراء الاختبارات وتقييم المتقدمين، وفق معايير وضوابط دقيقة تستهدف ضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأكد الجهاز أن اختبارات المتقدمين تتم بصورة إلكترونية وآلية بالكامل، دون تدخل بشري، بما يضمن موضوعية التقييم ودقة الاختيار، ويحد من التدخلات البشرية في مختلف مراحل المسابقة، مع تطبيق معايير موحدة على جميع المتقدمين.

وأشار إلى أن الجدارة والكفاءة تمثلان الأساس في اختيار العناصر الجديدة والانضمام إلى الجهاز، لافتًا إلى أن منظومة الاختيار تستهدف الوصول إلى أفضل الكفاءات وفق أسس موضوعية واضحة، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية في التعيينات.

مستقبل مصر يستهدف بناء كوادر مؤهلة لدعم التنمية

وتأتي المسابقة في إطار استراتيجية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الرامية إلى استقطاب الكوادر البشرية المتميزة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز قدراته على تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

ويمثل استقبال المتقدمين للالتحاق بالعمل بالجهاز خطوة جديدة نحو بناء قاعدة من الكوادر المؤهلة، القادرة على دعم مسيرة التنمية المستدامة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الجهاز من خلال الاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة.

ويُعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة في تنفيذ رؤية القيادة السياسية، من خلال إطلاق مشروعات تنموية رائدة، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، وفق مستهدفات رؤية مصر 2030.