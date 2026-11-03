بيراميدز يرفض ضمه.. أحمد جلال يكشف سيناريو عرض إمام عاشور للبيع في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد جلال سيناريو عرض إمام عاشور للبيع من قبل النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب ليس أمامه أي أعذار للخطأ في الفترة المقبلة.

وقال أحمد جلال، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «إستراتيجة النادي الأهلي في التعامل مع إمام عاشور أنه إذا لم يلتزم اللاعب في التدريبات والمشاركة مع الفريق بجدية فقد يتم عرض اللاعب للبيع.

وأشار أحمد جلال إلى أن عدم استعادة اللاعب مستواه الفني بما يرضي الجهاز الفني، وعدم التزامه الفني والإداري حتى يناير المقبل في أي موقف، إلى جانب وجود عرض مالي كبير ومناسب يوافق عليه الأهلي قد يدفع الأهلي لبيع اللاعب.

واستطرد جلال قائلًا: «هل الأهلي اتخذ القرار؟.. بالتأكيد لا.. لكن تقييم اللاعب حاليا أصبح (لا يوجد له أي أعذار)».

وحول موقف بيراميدز من إمكانية التعاقد مع إمام عاشور، نقل جلال عن مصدر بالنادي قوله إن نادي بيراميدز لن يفكر في ضم أي لاعب من الأهلي من باب المكايدة.

وأضاف أحمد جلال أن الشائعات حامت حول رغبة بيراميدز في ضم 4 لاعبين من الأهلي وهم: محمد هاني وأحمد رضا وياسر إبراهيم وإمام عاشور، لافتًا إلى أن مشروع بيراميدز في مونديال 2029 للأندية يحدد صفقات النادي، وبالتالي فإن عامل السن يجعل هناك صعوبة في إمكانية تواجد محمد هاني أو ياسر إبراهيم.

وأشار جلال إلى أن أحمد رضا لاعب جيد لكن خارج الحسابات بالنسبة لبيراميدز.

وتابع قائلًا: «فيما يخص إمام عاشور، فإن الأهلي تلقى عروضًا لضم اللاعب بمقابل مادي أعلى من السقف المالي الموضوع من بيراميدز لضم لاعبين جدد».

وأوضح أن سعر شراء اللاعب يحسم الموقف بالنسبة لبيراميدز، فإذا لم يتجاوز سعره الـ4 أو 5 ملايين دولار قد يسعى بيراميدز لضمه.