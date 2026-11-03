اعلامي: محمود صلاح مشروع نجم للأهلي.. ويحتاج للتعامل معه كلاعب محوري

أشاد محمد فارس، الإعلامي بقناة الأهلي، بالمستوى الذي قدمه محمود صلاح، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات مبشرة للغاية، ويحتاج إلى مدرب يتعامل معه باعتباره مشروع نجم ولاعبًا محوريًا في مستقبل الفريق الأحمر.

الاهلي

وقال فارس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «مش عايز أكتر في الكلام عنه عشان لسه بدري، بس محمود صلاح حاجة مبشرة جدًا جدًا. عايز مدرب يتعامل معاه كمشروع نجم ولاعب محوري في الأهلي».

وأضاف: «الشوط الأول كان قلقان ومش هو ومش عارف يلعب السهل، لكن من آخر 10 دقايق وبداية الشوط التاني لحد ما خرج، والله العظيم كان بيلعب كورة حديثة معندناش لعيبة كتير بتلعب زيها»، موجهًا رسالة للاعب بضرورة التركيز والتدرج في خطواته والحفاظ على نفسه داخل وخارج الملعب، متمنيًا له التوفيق والوصول إلى مكانة كبيرة.