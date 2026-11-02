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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الصابون السائل في المنزل مثل المحلات.. بمكونات بسيطة

الصابون السائل فى المنزل
الصابون السائل فى المنزل
أسماء عبد الحفيظ

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الصابون السائل في المنزل، سواء لغسل الأطباق أو تنظيف الأيدي، بهدف توفير المال والحصول على منتج جيد بتكلفة أقل من المنتجات الجاهزة. ويمكن تحضير الصابون السائل باستخدام خامات مخصصة لصناعة المنظفات، مع ضرورة الالتزام بنسب الاستخدام الآمنة واتباع تعليمات المورد.

تقدم الشيف وفاء صلاح طريقة عمل الصابون السائل فى المنزل باقل تكلفه .

أولًا: طريقة عمل صابون المواعين السائل

طريقة عمل الصابون السائل 

المكونات:

  • 5 لترات من الماء.
  • مادة السلفونيك بالكمية المحددة وفق تركيزها.
  • مادة التكسابون بالكمية المحددة وفق مواصفاتها.
  • ملح طعام بكمية تدريجية لضبط القوام.
  • لون مخصص للمنظفات حسب الرغبة.
  • رائحة مخصصة لصابون الأطباق.
  • مادة حافظة مناسبة للتركيبة وفق تعليمات الشركة المنتجة.

طريقة التحضير:

  1. ضعي الماء في وعاء بلاستيكي نظيف ومخصص لتحضير المنظفات.
  2. أضيفي مادة التكسابون تدريجيًا مع التقليب الهادئ حتى تذوب وتتجانس.
  3. أضيفي السلفونيك ببطء مع استمرار التقليب.
  4. يجب ضبط درجة الحموضة باستخدام مادة معادلة مناسبة وفق تركيز السلفونيك وحسابات المورد، ولا تستخدمي الصودا الكاوية دون معرفة النسب الدقيقة واحتياطات التعامل معها.
  5. أضيفي اللون والرائحة المخصصين للمنظفات.
  6. أذيبي الملح في كمية قليلة من الماء، ثم أضيفيه تدريجيًا مع التقليب حتى تصلي إلى القوام المناسب.
  7. أضيفي المادة الحافظة وفق تعليمات الشركة المنتجة ومدى توافقها مع التركيبة.
  8. اتركي الخليط حتى تهدأ الرغوة، ثم عبئيه في زجاجات نظيفة محكمة الغلق.

ثانيًا: طريقة عمل الصابون السائل لليدين

صابون سائل 

المكونات:

  • قاعدة صابون سائل مخصصة لغسل اليدين.
  • ماء مقطر وفق نسبة التخفيف المحددة من الشركة المنتجة.
  • عطر مخصص لمنتجات العناية بالبشرة.
  • لون تجميلي آمن حسب الرغبة.
  • مادة حافظة معتمدة ومتوافقة مع التركيبة.

طريقة التحضير:

  1. ضعي قاعدة الصابون في وعاء نظيف.
  2. أضيفي الماء المقطر تدريجيًا وفق تعليمات الشركة المنتجة.
  3. قلبي المكونات بهدوء حتى تتجانس.
  4. أضيفي العطر واللون المخصصين للاستخدام على البشرة.
  5. اضبطي درجة الحموضة والقوام وفق مواصفات قاعدة الصابون.
  6. اتركي الخليط حتى تختفي الفقاعات، ثم عبئيه في عبوات بمضخة.

أسرار نجاح الصابون السائل في المنزل

  • استخدمي خامات مخصصة لصناعة المنظفات من مورد موثوق.
  • التزمي بنسب المكونات المحددة حسب تركيز كل خامة.
  • لا تكثري من الملح؛ لأن زيادته قد تؤدي إلى تخفيف القوام بدلًا من زيادته.
  • لا تخلطي مواد التنظيف المختلفة عشوائيًا.
  • تجنبي إضافة الخل أو الكلور أو الأمونيا إلى تركيبة الصابون.
  • لا تستخدمي صابون الأطباق لغسل اليدين.
  • احفظي المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.
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