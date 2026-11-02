المرتبة بتتحرك كل ليلة؟.. حيلة ذكية تمنع انزلاقها فوق السرير

هل تستيقظين كل صباح لتكتشفي أن المرتبة

تحركت من مكانها وأصبحت غير مستقرة فوق السرير؟ هذه المشكلة المزعجة تتكرر في كثير من المنازل، خاصة مع المراتب الخفيفة أو قواعد الأسرة ذات الأسطح الملساء، وقد تضطرك إلى إعادة ضبط المرتبة أكثر من مرة خلال اليوم.

ولا تتعلق المشكلة بالمظهر فقط، بل قد تؤثر في الراحة أثناء النوم، كما أن تحرك المرتبة باستمرار قد يؤدي إلى عدم استقرارها أو ظهور فراغات بينها وبين إطار السرير.

لكن هناك حيلة بسيطة يمكن أن تساعدك على تثبيت المرتبة وتقليل انزلاقها، دون الحاجة إلى تغيير السرير أو شراء مرتبة جديدة، توضحها خبيرة الإقتصاد المنزلي هبه محمد .

مانع الانزلاق.. الحيلة التي تثبت المرتبة في مكانها

من الحلول العملية استخدام طبقة مانعة للانزلاق مخصصة للمراتب، توضع بين المرتبة وقاعدة السرير، وتساعد على زيادة الاحتكاك بين السطحين، ما يقلل تحرك المرتبة أثناء النوم.

ويجب اختيار طبقة مناسبة لمقاس المرتبة ونوع قاعدة السرير، مع التأكد من أنها مصممة للاستخدام في هذا الموضع ولا تعيق التهوية المطلوبة للمرتبة.

المرتبة

ومن المهم تجنب استخدام قطع عشوائية من المطاط أو المواد اللاصقة، لأنها قد تؤثر في خامة المرتبة أو تتسبب في تلف قاعدة السرير.

لماذا تتحرك المرتبة من مكانها؟

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى انزلاق المرتبة، من أبرزها نعومة سطح قاعدة السرير، خاصة إذا كانت مصنوعة من خامات ملساء لا توفر احتكاكًا كافيًا لتثبيت المرتبة.

كما يمكن أن تتحرك المرتبة إذا كان مقاسها غير مناسب لإطار السرير، أو كانت قاعدة السرير غير مستوية، أو توجد مشكلة في تثبيت أجزاء الهيكل.

وفي بعض الحالات، يكون السبب هو تصميم المرتبة نفسها أو خفة وزنها، ما يجعلها أكثر عرضة للتحرك مع التقلب أثناء النوم.

افحصي قاعدة السرير قبل شراء أي أدوات تثبيت

قبل استخدام أي وسيلة لمنع الانزلاق، افحصي قاعدة السرير جيدًا، وتأكدي من أنها مستقرة ولا توجد بها أجزاء مفكوكة أو مكسورة.

إذا كانت القاعدة غير مستوية أو بها مشكلة في التثبيت، فقد تستمر المرتبة في الحركة حتى بعد وضع طبقة مانعة للانزلاق.

كذلك تأكدي من أن المرتبة مناسبة تمامًا لإطار السرير، لأن وجود مساحة كبيرة حولها قد يسمح بتحركها بسهولة.

أخطاء تجنبيها عند تثبيت المرتبة

من الأخطاء الشائعة استخدام مواد لاصقة قوية أسفل المرتبة، فقد تترك بقايا يصعب تنظيفها أو تتسبب في إتلاف القماش الخارجي.

كما لا يُنصح بوضع قطع قماش أو كرتون غير ثابتة بين المرتبة والقاعدة، لأنها قد تتجمع مع الحركة وتزيد عدم الاستقرار.

وتجنبي أيضًا وضع أشياء صلبة أو غير مناسبة أسفل المرتبة، فقد تؤثر في توزيع الوزن وتسبب عدم راحة أثناء النوم.

كيف تحافظين على المرتبة ثابتة لأطول فترة؟

احرصي على تنظيف قاعدة السرير من الأتربة بصورة منتظمة، وفحص الهيكل والتأكد من سلامة أجزائه، واستخدام وسيلة منع انزلاق مناسبة إذا كانت المشكلة ناتجة عن نعومة السطح.

ومن الأفضل كذلك مراجعة تعليمات الشركة المصنعة للمرتبة، خاصة ما يتعلق بالتهوية وطريقة وضعها والعناية بها، لأن بعض الأنواع تحتاج إلى ظروف محددة للحفاظ على جودتها.