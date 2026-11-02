نجوى فؤاد: حالتي مستقرة حاليًا .. وأشرف زكي ماسابنيش لحظة |خاص

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن آخر تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية في الظهر مؤخرا ، مؤكدة أنها تشعر بتحسن خلال الفترة الحالية، وتتابع حالتها مع الطبيب المعالج.

وقالت نجوى فؤاد، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إن حالتها أصبحت أفضل بعض الشيء وأنها تلتزم بتعليمات الطبيب المعالج؛ حتى تستعيد صحتها بشكل كامل.

وعن إمكانية عودتها إلى التمثيل، أوضحت نجوى فؤاد أن الأمر يبدو صعبًا بالنسبة لها خلال الفترة الحالية، كما أكدت عدم حسم موقفها من المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل، قائلة إنها لا تعرف حتى الآن ما إذا كانت ستشارك في عمل فني أم لا.

وتحدثت الفنانة عن علاقتها بالدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مشيدة بموقفه واهتمامه بها طوال الوقت ، معلقة: “أشرف زكي شخص محترم وماسابنيش لحظة”.

نجوي فؤاد: اشعر بالوحدة بسبب غياب المقربين عني

سبق أن كشفت الفنانة نجوى فؤاد، عن تفاصيل حالتها النفسية، مؤكدة شعورها بالوحدة وغياب المقربين عنها، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

وقالت نجوى فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مختلفة" الذي تقدمه الإعلامية نجلاء الراوي عبر قناة الشمس: "خضعت لعملية جراحية بسبب الغضروف، وأنا راضية وبحمد ربنا دايما، زي ما شوفنا حاجات حلوة كتير لازم نستقبل متاعب من الزمن.

وأضافت نجوى فؤاد أنها أصبحت تشعر بغياب الدعم والسؤال من المحيطين بها كما كان يحدث في السابق، موضحة أن الوحدة أصبحت تسيطر على حياتها بشكل كبير.