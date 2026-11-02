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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر
أ ش أ

 ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي حركة تداول البضائع بموانيها سجل 18 ألف طن، وشملت تداول 981 شاحنة و154 سيارة، إلى جانب وصول وسفر 1227 راكباً، من خلال استقبال ومغادرة 15 سفينة.
وأوضح المركز الإعلامي للهيئة -في بيان اليوم- أن حركة الواردات شملت 8 سفن بحمولة 8 آلاف طن بضائع، و479 شاحنة، و13 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 سفن بحمولة 10 آلاف طن بضائع، و502 شاحنة، و141 سيارة.
وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل 4 سفن وهي: "ALCUDIA EXPRESS"، و"دليلة"، و"الحرية"، و"الحرية 2"، بينما غادرت 4 سفن أخرى وهي: "POSEIDON EXPRESS"، و"PAN LILI"، و"BRIDGE"، و"أمل".
وفي السياق ذاته، شهد ميناء نويبع تداول 6300 طن بضائع و293 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي: "الحسين"، و"سينا"، و"آور"، و"آيلة".

موانئ البحر الأحمر حركة تداول البضائع سفن

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