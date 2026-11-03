آلام الضامة.. مدرب إمام عاشور يكشف تفاصيل معاناته من الإصابة

كشف إسلام جمال، مدرب الأحمال الشخصي لإمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الحالة البدنية التي يعاني منها اللاعب خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه تعرض لآلام مستمرة في العضلة الضامة والتهابات بمنطقة الحوض، أثرت على قدرته البدنية وحركته داخل الملعب.

وأكد مدرب الأحمال أن إمام عاشور تحامل على نفسه خلال الفترة الماضية، وأصر على الاستمرار في المشاركة بالمباريات بقميص الأهلي، رغم شعوره بآلام وعدم وصوله إلى كامل جاهزيته البدنية، في ظل رغبته في مساعدة الفريق وعدم الابتعاد عن المشاركة.

إمام عاشور يعاني منذ كأس العالم 2026

وأوضح إسلام جمال، خلال تصريحاته التليفزيونية، أن معاناة إمام عاشور من مشكلات العضلة الضامة والتهابات الحوض بدأت منذ مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن اللاعب واصل خوض المباريات رغم هذه المتاعب، وهو ما انعكس على حالته البدنية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن المشكلة التي يعاني منها لاعب الأهلي لا تظهر بصورة واضحة أثناء الجري الطبيعي داخل الملعب، إذ يستطيع التحرك والركض بشكل يبدو طبيعيًا، لكن الأمر يختلف عند تنفيذ بعض الحركات التي تتطلب تغيير الاتجاه أو الدوران.

مدرب الأحمال يكشف مشكلة عدم الاتزان

وأشار مدرب إمام عاشور إلى أن اللاعب تظهر عليه علامات عدم الاتزان عند تنفيذ بعض التحركات والدوران، وهو ما يكشف وجود مشكلة بدنية لا يمكن ملاحظتها بسهولة أثناء الجري بصورة عادية، مؤكدًا أن تفاصيل الحالة تحتاج إلى التعامل معها بالشكل المناسب.

إسلام جمال يكشف موقفه من مخطط أحمال الأهلي

واختتم إسلام جمال تصريحاته بالتأكيد على أنه حرص على إرسال جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بالحالة البدنية لإمام عاشور إلى مخطط الأحمال بالنادي الأهلي، من أجل وضعه في صورة المعاناة التي يمر بها اللاعب، إلا أنه لم يتلق أي رد حتى الآن.

وتأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء على أسباب تراجع الجاهزية البدنية لإمام عاشور، وتفتح باب التساؤلات حول مدى تأثير هذه الآلام على مشاركاته المقبلة مع الأهلي، ومدى احتياجه إلى برنامج تأهيلي مناسب لاستعادة كامل مستواه البدني