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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يرحل عموتة؟ محسن صالح يكشف خطة الأهلي البديلة و يفاجئ الجميع

الحسين عموته
الحسين عموته
نورهان عادل

تحدث محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، عن موقفه من استمرار المغربي الحسين عموتة في القيادة الفنية للفريق، والموعد الذي قد يضطر فيه النادي لاتخاذ قرار بإقالته، كاشفًا عن اسم المدرب الذي يراه الأنسب لتولي المسؤولية حال رحيله.

وقال محسن صالح، خلال تصريحاته ببرنامج «الكلام المظبوط» الإذاعي، مع الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي لا بد أن يمتلك خطة بديلة واضحة قبل التفكير في إقالة عموتة، موضحًا: «عشان تعمل إقالة لازم يكون عندك الخطة B، إيه البدائل الموجودة عندك؟».

ورفض صالح فكرة التعاقد مع مدربين مصريين مرتبطين بعقود مع أندية أخرى، مثل حسام البدري أو عماد النحاس، مؤكدًا أنه لا يصح مطالبة مدرب بترك ناديه من أجل العودة إلى الأهلي لمجرد انتمائه السابق للنادي.

وأضاف أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى سمعة المدرب المصري، وتجعل الأندية تتخوف من التعاقد معه، خشية رحيله في أي وقت للعودة إلى ناديه السابق.

محسن صالح يرشح يوريتشيتش لتدريب الأهلي

وكشف رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي عن اسم المدرب الذي يراه مناسبًا لقيادة الفريق، قائلًا إنه يفكر في الكرواتي كرونسلاف يوريتشيتش، المدير الفني السابق لبيراميدز، باعتباره يمتلك معرفة جيدة بالكرة المصرية ولاعبي الأهلي.

وأوضح: «أنا شايفه ده أنسب واحد، لأنه مطلع، أنت مش هتجيب واحد لسه هيتعلم زي عموتة، عايز وقت عشان يعرف أسامي اللعيبة والمستوى والأندية، أنت هتجيب واحد من المطبخ، كان بيطبخ معانا، فهيكون عارف كل حاجة».

وأشار صالح إلى أن يوريتشيتش أثبت كفاءته وحقق نجاحات خلال تجربته مع بيراميدز، معتبرًا أن معرفته بأجواء الكرة المصرية ستساعده على التعامل مع الفريق بصورة أسرع.

محسن صالح يعلق على عصبية يوريتشيتش

وتطرق صالح إلى الانتقادات الموجهة ليوريتشيتش بسبب عصبيته وانفعالاته خلال المباريات، مؤكدًا أنه يرى أن المدرب الكرواتي يبالغ أحيانًا في ردود أفعاله، لكنه سبق أن برر ذلك برغبته في بث الحماس داخل لاعبيه.

وقارن صالح بين شخصية يوريتشيتش وشخصية موكوينا، المدير الفني الحالي لبيراميدز، مشيرًا إلى اختلاف أسلوب تعامل كل منهما مع اللاعبين والجهاز المعاون، لافتًا إلى أن هذه التفاصيل تكشف الكثير عن شخصية المدرب وطريقته في إدارة الفريق.

واستشهد صالح بالبرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني التاريخي السابق للأهلي، مؤكدًا أنه كان يتمتع بالعصبية أيضًا، ورغم ذلك تقبل اللاعبون شخصيته وقراراته القوية.

وأضاف أن يوريتشيتش قد تتغير بعض تفاصيل شخصيته حال توليه تدريب الأهلي، في ظل طبيعة النادي وجماهيره، مشيرًا إلى أن الحماس الذي يظهره المدرب قد يساعده على بناء علاقة قوية مع الجماهير.

واختتم هاني حتحوت بالإشارة إلى أن يوريتشيتش تحدث مؤخرًا في تصريحات إعلامية بكرواتيا عن نجاح تجربته في الشرق الأوسط، مؤكدًا انتظاره فرصة جديدة للتدريب في المنطقة، بينما يواصل عموتة مهامه مع الأهلي بصورة رسمية حتى الآن.

محسن صالح الأهلي الحسين عموتة هاني حتحوت

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