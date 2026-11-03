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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد طرح جيتور T2 i-DM.. سعر ومواصفات 5 سيارات صينية بتصميم صندوقي في مصر

5 سيارات صينية
5 سيارات صينية
كريم عاطف

مع استمرار التغيرات السعرية في سوق السيارات المصري، اقتربت أسعار عدد من الطرازات الجديدة من حاجز المليون جنيه، لتصبح المقارنة بين المحركات وناقلات الحركة والأسعار من أبرز العوامل التي يعتمد عليها المشترون قبل اتخاذ قرار الشراء. 

ولذلك يبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا لدفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية، نستعرض سعر ومواصفات 5 سيارات صينية بتصميم صندوقي في مصر.

1- جيتور T2 i-DM

تعتمد جيتور T2 i-DM على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن الخارجي، تجمع بين محرك بنزين ومحركات كهربائية، بقوة إجمالية معلنة تصل إلى 600 حصان، لتقدم أداء مرتفعا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات التصميم الصندوقي. 

وتتميز السيارة بتصميم مستوحى من مركبات الطرق الوعرة، مع الاعتماد على التكنولوجيا الهجينة التي تجمع بين محرك الاحتراق الداخلي والدفع الكهربائي، بما يوفر تنوعا في استخدام الطاقة وفقا لظروف القيادة. 

أما سعر السيارة T2 i-DM الجديدة يبلغ 2 مليون و300 ألف جنيه.

2- ديبال G318

تعمل ديبال G318 بمنظومة الدفع الكهربائي ممتد المدى REEV، التي تعتمد على المحركات الكهربائية لتحريك العجلات، بينما يتولى محرك البنزين مهمة توليد الطاقة لشحن البطارية. 

وتضم السيارة محركين كهربائيين بقوة إجمالية تصل إلى 424 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 575 نيوتن متر ونظام دفع رباعي، ويصل مدى القيادة الإجمالي المعلن إلى نحو 998 كيلومترا وفقا لمعيار CLTC.

تقدم ديبال G318 في مصر بفئتين، بأسعار تبدأ من نحو 2 مليون و135 ألف جنيه للفئة الأولى، وتصل إلى نحو 2 مليون و300 ألف جنيه للفئة الأعلى.

3- iCAUR V27

تعتمد iCAUR V27 على منظومة الدفع الكهربائي ممتد المدى REEV، مع محرك بنزين تربو سعة 1.5 لتر يعمل مولدا للطاقة لشحن البطارية، وتتوافر السيارة بنسختين، الأولى Play بنظام دفع خلفي، بقوة كهربائية تبلغ 185 كيلوواط، ما يعادل نحو 248 حصانا، وعزم دوران 300 نيوتن متر. 

أما النسخة الثانية Wild، فتأتي بنظام دفع رباعي وقوة تبلغ 335 كيلوواط، أي نحو 449 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 505 نيوتن متر، وتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثانية. 

وتستخدم السيارة بطارية بسعة 20.47 كيلوواط ساعة في إحدى الفئات، وبسعة 34.31 كيلوواط ساعة في الفئة الأخرى، ويقترب مداها الإجمالي من 1000 كيلومتر وفقا لمعيار NEDC.

يبلغ سعر iCAUR V27 Play ذات الدفع الخلفي مليون و900 ألف جنيه، بينما يصل سعر فئة Wild ذات الدفع الرباعي إلى 2 مليون و150 ألف جنيه.

4- بي واي دي TI7 DM-i

تاتي بي واي دي TI7 DM-i الفئة Ultra FWD بنظام دفع أمامي وقوة إجمالية تبلغ 275 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 315 نيوتن متر، بينما تعتمد فئة Luxury AWD على نظام دفع رباعي بقوة إجمالية تبلغ 485 حصانا وعزم دوران 630 نيوتن متر، مع تسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.7 ثانية. 

وتعتمد الفئتان على بطارية Blade بسعة 26.6 كيلوواط ساعة، ويصل مدى القيادة الكهربائية إلى 105 كيلومترات في النسخة الأمامية و80 كيلومترا في النسخة رباعية الدفع وفقا لمعيار WLTP.

تتوفر بي واي دي TI7 DM-i بفئة Ultra FWD بسعر رسمي يبلغ 2 مليون و349 ألف جنيه، بينما يصل سعر فئة Luxury AWD إلى 2 مليون و799 ألف جنيه، لتأتي الفئة الأعلى سعرا بسعر 3 مليون  200 ألف جنيه.

5- هافال V7 PHEV

تعتمد هافال V7 على منظومة الدفع الهجينة القابلة للشحن الخارجي Hi4، التي تجمع بين محرك بنزين تربو سعة 1.5 لتر بقوة 154 حصانا ومحركات كهربائية، مع نظام دفع رباعي. 

وتستخدم السيارة بطاريات من نوع فوسفات الحديد والليثيوم LFP، تتوافر عالميا بسعات تصل إلى 44.7 كيلوواط ساعة، فيما يبلغ مدى القيادة الكهربائية نحو 191 كيلومترا وفقا للنسخة ومعيار القياس. 

تتوفر هافال V7 PHEV في السوق المصري بفئتين، ويبدأ سعر الفئة الأولى من مليون و825 ألف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزا إلى مليونين و100 ألف جنيه، لتقدم خيارا أقل سعرا من جيتور T2 i-DM في بعض الفئات.

سوق السيارات المصري السيارات الاقتصادية سيارات صينية جيتور T2 i DM ديبال G318 iCAUR V27 بي واي دي TI7 DM i هافال V7 PHEV

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