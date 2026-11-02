هل يجوز تأخير الصلاة بسبب المواصلات؟.. أمين الإفتاء يوضح

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الصلاة أثناء ركوب المواصلات العامة إذا دخل وقت الفريضة، موضحًا أن الأصل هو انتظار الوصول إلى المكان المقصود لأداء الصلاة مستوفية أركانها، متى أمكن ذلك دون خروج الوقت.

حكم الصلاة أثناء ركوب المواصلات العامة

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الصلاة في الحافلة أو القطار قد تضطر الراكب إلى أدائها جالسًا ومن دون استقبال القبلة، وهي هيئة تجوز في النوافل، أما الفريضة فالأصل أداؤها مستوفية أركانها وشروطها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا حرج في الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وفق أحكام الجمع الشرعي، بما يتيح للمسافر أو من يواجه ظروفًا تتعلق بالمواصلات أداء الصلاتين معًا جمع تقديم قبل الركوب أو جمع تأخير بعد الوصول، بحسب ما تسمح به ظروفه والأحكام المنظمة للجمع.

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن صلاة الفجر لها وضع مختلف؛ لأنها لا تُجمع مع صلاة أخرى، ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس، موضحًا أنه إذا خشي الشخص فوات وقت الفجر بسبب وجوده في المواصلات، فقد ذكر بعض الفقهاء جواز أدائها على هذه الحال عند الضرورة، مع إعادتها بعد الوصول خروجًا من الخلاف الفقهي، وفقًا لما عرضه في إجابته.

وشدد أمين الفتوى على أهمية الحرص على الصلاة في وقتها مع مراعاة أركانها وشروطها، مؤكدًا أن التخطيط لمواعيد الصلاة والتنقل يساعد على أدائها على الوجه الصحيح، وأن الجمع بين الصلوات لا يكون لمجرد التيسير المطلق، بل وفق الضوابط الشرعية المعتبرة.