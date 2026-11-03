بمصانع النصر.. التفاصيل الكاملة لأول سيارة كهربائية مجمعة محليا في مصر

في خطوة جديدة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، أعلن عن بدء الإنتاج المحلي للسيارة الكهربائية MAGE EV، لتسجل السيارة بداية مرحلة جديدة في مسار تجميع المركبات الكهربائية داخل مصانع شركة النصر لصناعة السيارات ، وسط توقعات بطرحها للعملاء خلال الربع الأول من عام 2027.

وجاء الإعلان عن السيارة خلال احتفالية شهدت حضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والتجارة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية وقطاع صناعة السيارات.

وأكد محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية أن إنتاج MAGE EV يتماشى مع جهود الدولة لتحديث البنية الصناعية وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى أهمية استغلال الإمكانات المتاحة وتعزيز الشراكات الصناعية بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

من جانبه، أوضح نبيل حماد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات أن التعاون يضيف نشاطا جديدا إلى أعمال الشركة، ويتيح الاستفادة من القدرات الإنتاجية والخبرات الفنية المصرية، مع العمل على تطوير مهارات الكوادر الهندسية والفنية وتعميق التصنيع المحلي.

بدوره، اعتبر وانج لونج رئيس مجلس إدارة دونج فينج أن بدء إنتاج السيارة محليا يعكس تطور حضور الشركة في السوق المصري، من تقديم المنتجات إلى المشاركة الفعلية في تطوير الصناعة، عبر شراكات طويلة الأمد تجمع الخبرات العالمية بالإمكانات المحلية.

تعتمد MAGE EV على محرك كهربائي بقوة قصوى تبلغ 163 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 240 نيوتن متر، مع سرعة قصوى تبلغ 140 كيلومترا في الساعة، وتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.7 ثانية.

وتأتي السيارة ببطارية من نوع فوسفات الحديد والليثيوم LFP، بسعة 50.82 كيلوواط ساعة، مع نظام تبريد سائل للمساعدة في الحفاظ على كفاءة تشغيل البطارية. ويصل مدى القيادة المعلن إلى 445 كيلومترا وفقا لمعيار CLTC، بينما يبلغ متوسط استهلاك الطاقة 12.8 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر.

وتدعم السيارة الشحن السريع، إذ يمكن شحن البطارية من 30% إلى 80% خلال نحو 28 دقيقة في درجة حرارة الغرفة، وفقا للبيانات المعلنة.

وعلى مستوى التجهيزات، تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، وشاشة مركزية بقياس 10.4 بوصة، إلى جانب تكييف هواء أوتوماتيكي وسقف بانورامي قابل للفتح ومقاعد رياضية وفتحات تكييف خلفية ومنافذ USB.

ومن المقرر أن يبدأ طرح MAGE EV في السوق المصري خلال الربع الأول من عام 2027، فيما لم يتضمن الإعلان تفاصيل الأسعار النهائية للسيارة أو الفئات المتاحة عند بدء البيع.