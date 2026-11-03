هل يجد الإنسان أحبابه وأقاربه في الجنة؟.. الإفتاء تجيب

هل يجد الإنسان أحبابه وأقاربه في الجنة؟ وهل يجتمع الزوج بزوجته وأبنائه ووالديه في الآخرة كما كانوا في الدنيا؟ تعد من أكثر الأسئلة التي تشغل بال عدد كبير من الناس خاصة ممن فقدوا أحبابهم ويتمنون لقاءهم في دار النعيم، وفي السطور التالية نتعرف على إجابة السؤال من دار الإفتاء.

هل يرى الإنسان أقاربه الذين سبقوه إلى الآخرة؟

بشّر القرآن الكريم المؤمنين بإمكانية اجتماعهم بأهلهم وذرياتهم الصالحة في الجنة، حيث يتساءل كثيرون عن مصير أسرهم في الآخرة.

وفي السياق، أكد محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الله سبحانه وتعالى سيجمع الإنسان بمن أحب من أهله ووالديه، إذا كانوا من أهل الصلاح والإيمان، موضحًا أن اجتماع الأسر المؤمنة في الجنة من مظاهر النعيم التي أكرم الله بها عباده الصالحين.

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات سابقة له، بقول الله تعالى: «ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم»، مؤكدًا أن اجتماع الآباء والأبناء والأزواج في الجنة يعد من مظاهر النعيم التي وعد الله بها عباده الصالحين.

هل يجد الإنسان أحبابه وأقاربه في الجنة؟

ووفقا لما كره أمين الإفتاء فإن من أعظم ما بشّر به القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يجمع المؤمنين بأهلهم وذرياتهم في الجنة، تفضلًا منه وكرمًا، قال الله تعالى في سورة الطور: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: 21].

وتدل الآية الكريمة على فضل الله تعالى على عباده المؤمنين، إذ يلحق بهم ذريتهم في الجنة، حتى تقر أعينهم باجتماع الأسرة، دون أن ينقص ذلك من ثواب أصحاب الدرجات الأعلى شيئًا.

ما هي أهم الأعمال التي تدخل الإنسان الجنة؟

قال النبي صلى الله عليه وسلم (أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا)، وورد الكثير من الأحاديث النبوية التى تحثنا على ذلك ومنها، ما ورد عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ , وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ»، رواه الترمذي حديث حسن صحيح.

وأوصي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دائما بتقوى الله تعالى وأن نكفر عن سيئاتنا بفعل الكثير من الطاعات والأعمال الصالحة وأن نعامل الناس بحسن الخلق، فحسن الخلق مفتاح كل خير.

وقال مجمع البحوث الاسلامية، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على التحلي بخلق الرحمة، وبين لنا أنه سبب من أسباب دخول الجنة، فقال ﷺ: "أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ"، وذكر منهم: "رَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ".

أسباب القرب من النبي وكيفية مجاورة الحبيب في الجنة ؟

وكان الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، قال إن مرافقة النبي في الجنة تكمن في صفتين تعتبرا معيارا للقرب من النبي الكريم.

وأشار إلى أن الصفة الأولى من أسباب القرب من النبي هي حسن الخلق، فعلى المسلم أن ألا يكذب في شهر المولد النبوي، وكذلك التحلي بالوفاء والأمانة ، فيقول النبي "أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا".