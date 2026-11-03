المستشار الألماني: رئيس بلادنا القادم في مارس 2027 يجب أن يكون امرأة

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن تأييده لتولي امرأة منصب الرئيس الاتحادي المقبل لألمانيا، خلفا للرئيس الحالي فرانك فالتر شتاينماير، الذي تنتهي ولايته في مارس 2027، في خطوة قد تمهد لانتخاب أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد.

وتتصاعد الدعوات داخل الأوساط السياسية الألمانية لاختيار امرأة لخلافة شتاينماير، الذي لا يحق له الترشح لولاية ثالثة بعد قضائه فترتين رئاسيتين.

ووفقًا لتقارير إعلامية ألمانية، لم يحسم ميرتس حتى الآن مرشحه للمنصب، رغم وجود عدد من الأسماء النسائية المطروحة، من بينها رئيسة برلمان ولاية بافاريا إيلزه أيجنر، ورئيسة البرلمان الألماني جوليا كلوكنر، ووزيرة التعليم كارين برين.

ومن المقرر أن تجتمع الجمعية الاتحادية الألمانية في 30 يناير 2027 لانتخاب الرئيس المقبل، على أن يتولى الرئيس الجديد مهامه في 19 مارس من العام نفسه.