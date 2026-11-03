مصرع سائق سيارة ملاكي غرقا في ترعة بحر الخليلي بطريق شبين القناطر

لقي سائق سيارة ملاكي مصرعه، إثر سقوط سيارته في مياه ترعة بحر الخليلي، بطريق شبين القناطر – كفر الور بمحافظة القليوبية، بالقرب من منطقة خلوة الشيخ عتمان.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى انحراف سيارة ملاكي عن الطريق وسقوطها في مياه الترعة، ما أسفر عن وفاة قائدها غرقًا، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجرى الاستعانة بلودر لرفع السيارة من مياه الترعة وإعادتها إلى الطريق، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال الفحوصات والإجراءات المتعلقة بالواقعة.

وجدد أهالي المنطقة مطالبهم بسرعة إنشاء سور أو حواجز خرسانية على جانبي ترعة بحر الخليلي، خاصة الأجزاء الموازية للطريق، لحماية قائدي السيارات والمارة والحد من تكرار حوادث السقوط في المياه.