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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم القليوبية يتفقد مدارس اللغات بطوخ وقها وقليوب لمتابعة انتظام الدراسة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى مروان غراب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من مدارس اللغات بإدارات طوخ وقها وقليوب التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الانضباط داخل المدارس، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للعملية التعليمية.


جاءت الجولة تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.


واستهل وكيل المديرية جولته بتفقد مدرسة كفر الجمال الرسمية للغات التابعة لإدارة طوخ التعليمية، ثم مدرسة قها الرسمية للغات التابعة لإدارة قها التعليمية، واختتم جولته بزيارة مدرسة الشهيد إبراهيم عبد الله عبد الرحمن خليفة التابعة لإدارة قليوب التعليمية، يرافقه الأستاذ أيمن عبده، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية.


وخلال الجولة، تابع وكيل المديرية انتظام الدراسة داخل الفصول، واطمأن على توافر التجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة، ومستوى الانضباط المدرسي، كما أشاد بجهود المعلمين والعاملين بالمدارس والتزامهم بتنفيذ الخطط التعليمية والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.


وأكد مروان غراب استمرار الجولات الميدانية لمتابعة المدارس على أرض الواقع، ورصد أي معوقات والعمل على تذليلها، بما يضمن توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة.

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