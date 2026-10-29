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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

3.6 مليون جنيه جوائز للنشر الدولي بجامعة بنها عن دورة يوليو 2026

جامعة بنها
جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اعتماد نتائج دورة يوليو 2026 لجوائز النشر الدولي، بإجمالي قيمة بلغت 3 ملايين و600 ألف جنيه، والتي تصرف بصفة نصف سنوية، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم منظومة البحث العلمي وتحفيز الباحثين على النشر في الدوريات العلمية الدولية المرموقة، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة البحثية والأكاديمية إقليميًا ودوليًا.

وأكد " الجيزاوي" أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتحفيز الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على التميز العلمي والنشر في المجلات العلمية المفهرسة عالميا، مشيرًا إلى أن جوائز النشر الدولي تأتي ضمن استراتيجية الجامعة للارتقاء بمؤشرات الأداء البحثي، وزيادة الإنتاج العلمي ذي التأثير الدولي.

وأضاف رئيس الجامعة أن دعم النشر الدولي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الجامعة لتحقيق التميز المؤسسي والبحثي، مشيدًا بالإنجازات العلمية التي يحققها باحثو الجامعة، ودورها في دعم تصنيف جامعة بنها وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن جوائز هذه الدورة شملت الأبحاث المنشورة في عدد من الدوريات العلمية العالمية المتميزة ذات معامل التأثير المرتفع، وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة من اللجنة المختصة بالجامعة.

وأشارت إلى أن جامعة بنها تشهد نموا متواصلا في معدلات النشر العلمي الدولي، بما يعكس جودة الأبحاث التي ينتجها الباحثون بمختلف كليات الجامعة والتزامهم بالمعايير العلمية العالمية، مؤكدة استمرار الجامعة في تقديم أوجه الدعم اللازمة للباحثين والمبتكرين، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية والبحثية.

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