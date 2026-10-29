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وزير الصحة يبحث توطين صناعة أجهزة الموجات فوق الصوتية وتصديرها لأفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث توطين صناعة أجهزة الموجات فوق الصوتية وتصديرها لأفريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع وفد مسئولي إحدي  شركة بمصر، لبحث أطر التعاون المشترك لتوطين وتجميع وتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية (السونار)، واستكشاف فرص التصدير والتوسع في الأسواق الأفريقية والعربية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول موقف التعاون القائم وما تحقق على أرض الواقع، إلى جانب مناقشة العرض الفني والصناعي المقترح لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، والذي يتضمن دراسة تجميع وتصنيع أجهزة السونار محليًا، مع التركيز على الأجهزة ذات الأولوية لخدمات صحة المرأة والتصوير العام، والتوسع تدريجيًا في التطبيقات التخصصية.


 نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية

وأضاف أن الاجتماع استعرض سبل نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية وتطبيق أعلى معايير ضبط الجودة، وإنشاء مركز متخصص لخدمات ما بعد البيع والصيانة والدعم الفني وتوفير قطع الغيار، بما يسهم في تأهيل الكوادر الهندسية والفنية المصرية، إلى جانب بحث فرص التكامل الرقمي لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.


وأكد المتحدث الرسمي أن التجربة التشغيلية السابقة بين الجانبين تمثل قاعدة عملية لتقييم الأداء الفني للأجهزة والاستناد إليها في تحديد الاحتياجات المستقبلية وتوسيع نطاق التوطين المحلي، مشيرًا إلى اتفاق الجانبين على وضع خطة تنفيذية متتابعة تبدأ بحصر خريطة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من أجهزة السونار والأشعة، تمهيدًا لمرحلة تجريبية لتجميع أو تصنيع أحد الطرازات ذات الأولوية واختبار جودتها قبل التوسع في الإنتاج والتصدير.
حضر الاجتماع الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة هالة مصطفى مدير إدارة الأشعة بالوزارة، ومن جانب الشركة السيد عبدالفتاح حامد عبدالنعيم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والسيد عبدالرحمن حامد عبدالنعيم الرئيس التنفيذي للعمليات

وزير الصحة أجهزة الموجات فوق الصوتية السونار وزارة الصحة والسكان صحة المرأة

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