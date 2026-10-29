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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يصطحب طلاب الجامعات بالسويس لزيادة وعي الشباب بما يجري على أرض محافظتهم.. صور

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة لمحافظة السويس، تشهد افتتاح عددٍ من المشروعات في قطاعات خدمية وتنموية متنوعة. 

 يرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، وحسن رداد، وزير العمل، إلى جانب فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، واللواء أ.ح/ هاني رشاد، محافظ السويس، والدكتور محمد علام، نائب المحافظ، و/ حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعددٍ من المسئولين والتنفيذيين. كما يرافق رئيس الوزراء في الجولة عدد من طلاب الجامعات بمحافظة السويس.

 

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالتواجد اليوم على أرض المدينة الباسلة، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي الـ 53 لمحافظة السويس، الذي يوافق يوم 24 أكتوبر من كل عام، تخليدًا لذكرى صمود أبناء السويس والمُقاومة الشعبية بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، مؤكداً تقدير الوطن لتضحيات أبناء السويس التي سجلها التاريخ بحُروفٍ من نور، والحرص على امتداد أذرع التنمية لتلبية متطلبات أبناء هذه المحافظة.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الزيارة تشهد افتتاح العديد من المشروعات التي تدخل الخدمة في عدة قطاعات؛ منها تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير خدمات التعليم والصحة، واستخدامات الطاقة المتجددة، والتنمية الصناعية، ودعم الخدمات الدينية والسياحية وغيرها، لتحقيق أهداف تلك المشروعات في تحسين الخدمات المُقدمة؛ وإحراز أهداف التنمية الشاملة، والعمل على تعزيز مكانة محافظة السويس كمركز صناعي واقتصادي واستثماري وخدمي جاذب. 

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الزيارة يرافقه خلالها ـ لأول مرة ـ عددٌ من شباب الجامعات بالمحافظة، في إطار اهتمام الدولة بزيادة وعي الشباب بما يجري على أرض كل محافظة من عمل دؤوب وجهد ضخم، حيث تعتبرهم الدولة شريكا رئيسي في بناء الحاضر، ورفعة المستقبل.

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