رئيس الاتحاد الأفريقي: لن نسمح بنهب ثروات أفريقيا.. وندعو لتحويل الثروات الخام إلى منتجات

شدد إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي ورئيس الاتحاد الأفريقي، على ضرورة حماية الموارد الطبيعية الأفريقية من الاستغلال غير المشروع والممارسات التجارية التي تعرقل التنمية، مؤكدًا أن ثروات القارة يجب أن تكون أداة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب.

القمة الروسية الأفريقية الثالثة بالعاصمة الروسية

جاء ذلك خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية الثالثة بالعاصمة الروسية موسكو، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث دعا الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم روسيا، إلى دعم الجهود الأفريقية الرامية إلى الإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية، وتعزيز الصناعة المحلية، وتحويل الثروات الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة داخل القارة.

وأوضح ندايشيمي أن مواجهة استغلال الموارد بصورة غير مشروعة تتطلب تطبيق إجراءات إدارية شفافة، واحترام سيادة الدول، وتطوير شراكات اقتصادية تقوم على المصالح المتبادلة والتوزيع العادل للمنافع، بما يضمن توجيه عوائد الثروات نحو دعم التنمية وتحسين حياة المواطنين.

وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي أن الهدف لا يقتصر على استخراج الموارد الطبيعية وتصديرها، بل يمتد إلى بناء قدرات صناعية محلية تسمح للدول الأفريقية بتصنيع مواردها والاستفادة منها في توفير فرص العمل، وتنمية الأسواق الداخلية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

توسيع الاستثمارات في قطاعات الصناعة

وأشار إلى أن التعاون مع روسيا يمكن أن يسهم في تحقيق هذه الأهداف، من خلال توسيع الاستثمارات في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والبنية التحتية، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وإقامة مشروعات مشتركة تدعم الاقتصادات الأفريقية وتزيد قدرتها على خلق الثروة.

ولفت ندايشيمي إلى أن تنفيذ خطة عمل المنتدى الروسي الأفريقي للفترة من 2027 إلى 2029 يجب أن يركز على مشروعات عملية تتوافق مع الأولويات الوطنية للدول الأفريقية، وتحقق نتائج ملموسة في مجالات الاستثمار والإنتاج والتشغيل ونقل المعرفة.

تعزيز العمل المشترك وتطوير القدرات اللازمة لمنع الأزمات

وفي سياق متصل، أكد أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون ضمان الأمن والاستقرار، موضحًا أن القارة تواجه تحديات أمنية تتطلب تعزيز العمل المشترك وتطوير القدرات اللازمة لمنع الأزمات وتسوية النزاعات ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وشدد على أهمية ربط الشراكات الاقتصادية بجهود تحقيق الاستقرار، بما يهيئ بيئة مناسبة للاستثمار ويضمن استمرار المشروعات التنموية، ويساعد الدول الأفريقية على الاستفادة من مواردها وإمكاناتها بصورة مستدامة.