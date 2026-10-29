رئيس الاتحاد الأفريقي: روسيا شريك موثوق في دعم التنمية بالقارة

أكد إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي ورئيس الاتحاد الأفريقي، أن القارة الأفريقية تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات الزراعة والطاقة، إلى جانب أسواق متنامية، مشددًا على ضرورة تحويل هذه الموارد إلى فرص حقيقية تدعم التنمية والازدهار المشترك.

وأوضح ندايشيمي خلال كلمته بالجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية، أن التعاون الروسي الأفريقي شهد تقدمًا منذ قمتي سوتشي عام 2019 وسان بطرسبورغ عام 2023، داعيًا إلى تنفيذ الالتزامات المشتركة وتوسيع مجالات التعاون.

وأشار إلى أن روسيا شريك موثوق لأفريقيا في مواجهة الفقر والتحديات المعاصرة، مؤكدًا وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات والإمكانات الصناعية الروسية.