بوتين: نسعى لمساندة الدول الأفريقية في مواجهة الأوبئة وتعزيز دورها دوليًا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تسعى من خلال القمة الروسية الأفريقية، إلى مساندة الدول الأفريقية في مواجهة الأوبئة، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات التي تخدم مصالح الجانبين.

وشدد بوتين على أهمية مراعاة المصالح المتبادلة بين روسيا والدول الأفريقية، والعمل على تعزيز الشراكة بما يدعم التعاون بين الطرفين في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو تسعى كذلك إلى تعزيز دور أفريقيا في المحافل الدولية، بما يتيح للقارة حضورًا أكبر في القضايا الدولية، ويعزز فرص التعاون والتنسيق بين الدول.