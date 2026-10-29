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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النواب: استقرار القرن الإفريقي ضرورة لحماية الأمن القومي المصري

الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب
الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب
فريدة محمد

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب أن تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة، وانعكاساتها المباشرة على أمن البحر الأحمر والممرات البحرية والتوازنات الإقليمية في القارة الأفريقية.

وقال " سليم " فى تصريحات له : إن الحفاظ على استقرار القرن الأفريقي لا يمثل مصلحة لدولة بعينها، بل ضرورة جماعية للدول الأفريقية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، وما يمكن أن تتركه الاضطرابات من تداعيات على حركة التجارة الدولية وأمن الملاحة وسلامة الحدود مؤكداً أن تأكيد الرئيس السيسي ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها يمثل قاعدة أساسية لمنع تفاقم النزاعات، والحيلولة دون فرض ترتيبات أحادية قد تزيد من حدة التوترات وتؤثر سلبًا على فرص التعاون الإقليمي.

كما أكد الدكتور محمد سليم أن مصر تمتلك رؤية واضحة تقوم على دعم الحلول السياسية، واحترام قواعد القانون الدولي، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، بما يساعد على معالجة جذور الأزمات وتحقيق الاستقرار والتنمية مشدداً على أهمية تنسيق المواقف بين الدول المعنية، وتفعيل أطر التعاون الأفريقي، ودعم مشروعات التنمية والبنية الأساسية، وتعزيز القدرات الاقتصادية للدول بما يقلل من فرص اندلاع الصراعات.

وأكد أن التحركات المصرية في هذا الملف تعكس إدراكًا عميقًا للارتباط بين أمن مصر ومحيطها الأفريقي، وأن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي يتطلب عملًا دبلوماسيًا مستمرًا، وشراكات دولية تحترم خصوصية المنطقة وحقوق دولها وشعوبها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البحر الأحمر الممرات البحرية القارة الأفريقية

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