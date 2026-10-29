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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بوتين: نسعى لدعم الاقتصادات الأفريقية وتوفير فرص العمل للسكان المحليين

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تسعى إلى دعم الاقتصادات الأفريقية وتعزيز التعاون مع دول القارة، بما يسهم في توفير فرص العمل للسكان المحليين، مشيرًا إلى أهمية الشراكة الروسية الأفريقية في دعم التنمية الاقتصادية.

وأوضح بوتين أن تعزيز الشراكة بين روسيا والدول الأفريقية يساعد بصورة مباشرة في دعم اقتصاداتها، مؤكدًا حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات، بما يدعم جهود التنمية ويتيح فرصًا أوسع للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

بوتين الرئيس الروسي الدول الافريقية

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