الإدارة العامة للتدريب تواصل تأهيل أئمة الجيزة والقليوبية علميا وفكريا ولغويا

تواصل الإدارة العامة للتدريب بـ الأوقاف، تنفيذ برامجها التدريبية لتطوير مهارات الأئمة والارتقاء بمستواهم العلمي والفكري واللغوي، من خلال دورتي «أصول الفكر المعتدل» و«تحسين الأداء اللغوي» بمديريتي أوقاف الجيزة والقليوبية، بما يعزز كفاءة الأداء الدعوي، ويرسخ الفهم الوسطي المستنير، ويدعم قدرة الأئمة على التعامل الواعي مع قضايا العصر وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

تأهيل أئمة الجيزة والقليوبية علميا وفكريا ولغويا

ففي مديرية أوقاف الجيزة، شهد مسجد المغفرة بالعجوزة، التابع لإدارة شمال الجيزة، انعقاد دورة «أصول الفكر المعتدل»، حاضر فيها الدكتور محمد رجب، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، متناولًا علم أصول الفقه من حيث تعريفه ونشأته، وجهود الصحابة والتابعين في الاجتهاد، وإسهامات الإمام الشافعي في تدوين قواعده وتقعيد مسائله.

كما ناقش عددًا من القضايا الأصولية، شملت توثيق النصوص ودلالاتها، وتنزيل الأحكام على الوقائع، ومسالك العلة، وتنقيح المناط وتحقيقه، مع تطبيقات معاصرة تناولت الربا والنقود والمعاملات البنكية، والمقامات والأضرحة، وضوابط الحكم على الأشخاص والممارسات بالكفر أو الشرك. وشهد اللقاء حوارًا علميًّا تفاعليًّا بين المحاضر والأئمة المشاركين.

وفي سياق تنمية المهارات اللغوية، عُقدت دورة «تحسين الأداء اللغوي» بإدارة كرداسة، حاضر فيها الدكتور محمد عبد الحميد الصولي، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، مستعينًا بكتاب «النحو الواضح للمبتدئين» في الشرح والتطبيق، ومبرزًا أهمية سلامة اللغة العربية في أداء الإمام وخطابه الدعوي. كما شهد مسجد النور المحمدي بإدارة البدرشين دورة مماثلة، حاضر فيها الدكتور ماهر الفرماوي، مدرس العقيدة بكلية أصول الدين بالقاهرة، متناولًا أهمية العناية بمخارج الحروف، والأخطاء الشائعة في نطقها أثناء تلاوة القرآن الكريم، وسبل تصحيحها عمليًّا؛ بما يسهم في ضبط التلاوة وإتقانها.

وامتدت الفعاليات إلى مديرية أوقاف القليوبية، حيث عُقدت دورات «تصحيح الأداء اللغوي» و«أصول الفكر المعتدل» بعدد من الإدارات. ففي إدارة أوقاف طوخ، حاضر الدكتور عبد الله أديب، أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالمنوفية، في دورة «تصحيح الأداء اللغوي»، مستعرضًا الجوانب اللغوية التي تسهم في تحسين الأداء التعبيري، وتنمية مهارات الإلقاء، والارتقاء بمستوى الخطاب الدعوي.

وفي إدارة أوقاف الخانكة، استضاف مسجد أبي مترد دورة «أصول الفكر المعتدل»، التي حاضر فيها الأستاذ الدكتور سيف النصر محمدي، فيما شهدت إدارة أوقاف شبين القناطر شرق دورة مماثلة حاضر فيها الأستاذ الدكتور عرفة النادي، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف. وتناولت الدورتان موضوعات علمية تستهدف ترسيخ الفهم الصحيح للدين، وتعميق الوعي بالقضايا الفكرية والعقدية، وتعزيز المنهج الوسطي المستنير، بما يمكّن الأئمة من أداء رسالتهم الدعوية بوعي وبصيرة.

وأعرب الأئمة المشاركون عن تقديرهم لهذه الدورات، مثمّنين ما تقدمه من مادة علمية ثرية تسهم في تنمية معارفهم، وصقل مهاراتهم اللغوية والفكرية، وتحسين أدائهم الدعوي، بما يعزز دور المسجد في بناء الوعي الديني والفكري لدى أفراد المجتمع.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة تدريبية متكاملة تتبناها وزارة الأوقاف لإعداد إمام يجمع بين سلامة الفكر، وصحة اللغة، وإتقان الأداء، والقدرة على مواكبة قضايا العصر والتعامل معها بمنهج علمي مستنير.