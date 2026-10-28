القبض على المتهمين بمحاولة سرقة مصنع ألبان بالعبور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام 3 أشخاص بمحاولة سرقة مصنع لمنتجات الألبان "مغلق" بدائرة قسم شرطة ثان العبور بالقليوبية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لأثنين مهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان السلام) ، وعُثر بحوزتهم على تروسيكل "بدون لوحات معدنية" (فرد محلى – كمية من مخدرى "الهيروين – الحشيش") ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على التروسيكل .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.









