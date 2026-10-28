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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بمحاولة سرقة مصنع ألبان بالعبور

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام 3 أشخاص بمحاولة سرقة مصنع لمنتجات الألبان "مغلق" بدائرة قسم شرطة ثان العبور بالقليوبية.
 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لأثنين مهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان السلام) ، وعُثر بحوزتهم على تروسيكل "بدون لوحات معدنية" (فرد محلى – كمية من مخدرى "الهيروين – الحشيش") ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه. 

تم التحفظ على التروسيكل .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مصنع لمنتجات الألبان

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