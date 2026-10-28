بوتين يثمن دور مصر المحوري ويؤكد حرص روسيا على تعزيز التنسيق السياسي لخفض التصعيد بالشرق الأوسط

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ثمّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدور المصري المحوري، مؤكدا حرص روسيا على تكثيف التشاور والتنسيق السياسي مع مصر، في ظل دورها كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الروسي في قصر الرئاسة الروسية (الكرملين) على هامش أعمال القمة الروسية الإفريقية الثالثة.

وتبادل الرئيسان السيسي وبوتين وجهات النظر إزاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص جهود ومساعي خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث جرى التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لخفض التوتر الراهن واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما تناول الرئيسان تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، فضلا عن تطورات الأزمة الأوكرانية.