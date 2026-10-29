وفاة اللواء أسامة المسلماني نجل عم أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

أعلن الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وفاة ابن عمه اللواء أسامة المسلماني، معربًا عن حزنه لرحيله، ومقدمًا التعازي إلى أسرته وعائلته.

ونعى أحمد المسلماني الفقيد في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيدًا بأخلاقه وطيبته، وما عُرف عنه من كرم ومودة ومروءة.

وكتب المسلماني: «رحم الله ابن العم والصديق الغالي اللواء أسامة المسلماني، الشخص النبيل الكريم، الذي اتسم دومًا بالمودة والمروءة».

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى الدور الذي قام به الراحل في تأسيس واستدامة مؤسسة المسلماني الخيرية، بالتعاون مع شقيقه الدكتور عاصم المسلماني، الذي رحل أيضًا، داعيًا الله أن يجعل جهودهما في ميزان حسناتهما، وأن يغفر لهما ويسكنهما فسيح جناته.

واختتم أحمد المسلماني منشوره بتقديم خالص العزاء إلى اللواء سامي المسلماني وأفراد العائلة، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.