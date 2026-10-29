وول ستريت جورنال: ترامب وجّه فانس لمخاطبة محسن رضائي لإحياء المفاوضات مع إيران



كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وجّه خطابًا إلى محسن رضائي، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، في تحرك يستهدف إعادة إحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران، وذلك بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نقلته الصحيفة الأمريكية.

ويشير هذا التحرك، إذا تأكدت تفاصيله، إلى استمرار المساعي الأمريكية لفتح مسار تفاوضي مع إيران، رغم تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تمارسها إدارة ترامب على طهران، في محاولة لدفعها إلى تقديم تنازلات بشأن الملفات محل الخلاف بين الجانبين.

وبحسب ما أوردته الصحيفة الأمريكية، فإن فانس يسعى إلى استئناف التفاوض عبر التواصل مع رضائي، في خطوة تعكس انخراطًا مباشرًا من البيت الأبيض في جهود إعادة الاتصالات مع الجانب الإيراني، بتكليف من ترامب.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المحادثات تحديات كبيرة، وسط تباعد المواقف بشأن الشروط التي ينبغي أن تحكم أي اتفاق محتمل، واستمرار التوترات المرتبطة بالملف النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وكانت تقارير سابقة نشرتها «وول ستريت جورنال» قد أشارت إلى أن وسطاء إقليميين يواصلون محاولات استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تمسك واشنطن بمناقشة البرنامج النووي الإيراني، مقابل طرح طهران شروطًا وصفتها الصحيفة بأنها صعبة أمام العودة إلى التفاوض.



ولا تعني مخاطبة رضائي، في حد ذاتها، التوصل إلى اتفاق أو تحديد موعد لاستئناف المفاوضات رسميًا، كما لم تتوافر في التقارير التي أمكن التحقق منها تفاصيل كاملة عن مضمون الخطاب أو رد الجانب الإيراني عليه، وفقا لموقع “وول ستريت جورنال”

وتبقى الخطوة مؤشرًا على أن المسار الدبلوماسي لا يزال مطروحًا بالتوازي مع سياسة الضغط الأمريكية، في وقت تسعى فيه الأطراف المعنية إلى تجنب تصعيد جديد قد يفاقم التوترات الإقليمية ويزيد المخاطر على أمن الطاقة والملاحة الدولية.