ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

قفزت أسعار الذهب ، في مصر بشكل جنوني خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مسجلة مستويات جديدة في سوق الصاغة المصرية، مع بداية حركة البيع والشراء، وجاءت القفزة مدفوعة بارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا، مما انعكس بشكل مباشر على جميع الأعيرة والجنيه الذهب في السوق المحلي.

قفزة جديدة في أسعار الذهب إليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر قفزة كبيرة اليوم، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 920 جنيها دفعة واحدة مقارنة بسعر أمس.

مقارنة أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 أكتوبر بأسعار أمس الثلاثاء:

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 7,303 جنيهات مقابل 7,171 جنيها أمس الثلاثاء بزيادة قدرها 132 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 6,694 جنيها مقابل 6,573 جنيها أمس بزيادة قدرها 121 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 6,390 جنيها مقابل 6,275 جنيها أمس بزيادة قدرها 115 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 5,477 جنيها مقابل 5,378 جنيها أمس بزيادة قدرها 99 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 4,260 جنيها مقابل 4,183 جنيها أمس بزيادة قدرها 77 جنيها.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم نحو 227,148.69 جنيه مقابل 223,043.03 جنيه أمس بزيادة قدرها 4,105.66 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 51,120 جنيها مقابل 50,200 جنيه أمس بزيادة قدرها 920 جنيها.