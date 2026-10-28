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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التشديد على معايير السلامة والصحة المهنية بالفنادق العائمة والثابتة وحماية نهر النيل بأسوان

جولة ميدانية
جولة ميدانية
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية بتفقد عدد من المراسى السياحية بكورنيش النيل للإطمئنان على جاهزيتها وإستعدادها لإستقبال الزائرين والسائحين، فضلاً عن التأكد من إلتزام الفنادق العائمة بإشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وذلك مع بدء الموسم السياحى الجديد 2026/2027.

لجنة فنية متخصصة للتفتيش على المنشآت السياحية والفنادق الثابتة والعائمة
وكلف محافظ أسوان بتشكيل لجنة فنية متخصصة للمرور الميدانى والتفتيش على المنشآت السياحية والفنادق الثابتة والعائمة للتأكد من توافر كافة الإشتراطات والإجراءات اللازمة، بما يضمن جاهزيتها ، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين .

الإلتزام بالإشتراطات البيئية وسلامة الغذاء والصحة المهنية


وأكد المهندس عمرو لاشين على أهمية تركيز أعمال اللجنة على مراجعة الإجراءات الإدارية والتشغيلية ، والإلتزام الكامل للفنادق العائمة بالإشتراطات البيئية ومعايير السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء، إلى جانب إلتزامها أيضاً بعدم إلقاء أى مخلفات فى مجرى نهر النيل .

تلافى الملاحظات ميدانياً وتوفير بيئة آمنة للزائرين
وشدد المحافظ على ضرورة تلافى أى ملاحظات يتم رصدها خلال أعمال المرور والتفتيش، مع المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للزائرين والسائحين، ويعزز ثقتهم فى المقصد السياحى الأسوانى.


تأتى هذه التحركات الميدانية لمحافظ أسوان فى إطار الإطمئنان على جاهزية الفنادق مع بدء الموسم السياحى الجديد من خلال إحكام الرقابة على المنشآت السياحية ، وضمان الإلتزام بمعايير السلامة والجودة ، بما يعزز تنافسية المقصد السياحى الأسوانى ويدعم مكانته المتميزة على خريطة السياحة العالمية ، فضلاً عن عدم إلقاء أى مخلفات فى مجرى نهر النيل.

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