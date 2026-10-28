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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: ربط الموردين المحليين بالمشترين العالميين يعزز تنافسية الصادرات المصرية

وزير الاستثمار:
وزير الاستثمار:
أ ش أ

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، أن تعظيم العائد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب تعزيز ارتباط الشركات متعددة الجنسيات بالمصنعين والموردين المحليين، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الانضمام إلى سلاسل التوريد العالمية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويخلق فرصا تصديرية جديدة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة العامة بعنوان "الاستثمار في المهارات والمواهب وريادة الأعمال"، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الدكتورة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وأوضح فريد أن تحقيق التكامل بين الاستثمارات الأجنبية والاقتصاد المحلي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل توفير التمويل المناسب، وإتاحة المعلومات للمستثمرين والمصدرين، وتأهيل الموردين المحليين وفقا لمتطلبات الشركات الكبرى من حيث الجودة والمواصفات والقدرات الإنتاجية.

وأشار إلى أن مبادرة مصر تنطلق بالتصدير ومنصة معلومات التجارة الخارجية تسهمان في تعزيز قدرات الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بالفرص التصديرية والأسواق المستهدفة وإجراءات التجارة والمواصفات الفنية وقواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية، فضلا عن خدمات المعارض والفحص والتمويل التجاري.

واستعرض الوزير دور تكنولوجيا التجارة والذكاء الاصطناعي في ربط المنتجين بالمشترين وتيسير الوصول إلى المعلومات والأسواق، مشيرا إلى أهمية اختبار الحلول الرقمية المبتكرة من خلال المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة.

وأكد أن التكيف والمثابرة والتعلم المستمر تمثل مهارات أساسية لمواكبة التحولات التكنولوجية والمناخية المتسارعة، في ظل تنامي تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وأسواق العمل، وما تفرضه الاضطرابات المختلفة من تحديات أمام الأسواق العالمية.

وزير الاستثمار التجارة الخارجية الاستثمارات

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