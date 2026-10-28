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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يعلن عن إطلاق مركز الابتكار وريادة الأعمال المائية المصري الهولندي

وزير الري
وزير الري
أ ش أ

 أعلن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن إطلاق مركز الابتكار وريادة الأعمال المائية، وفتح باب التقدم لأول دعوة للمشروعات الابتكارية، بالتعاون بين مصر وهولندا، وبتمويل من السفارة الهولندية، وبمشاركة برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR II) ومعهد دلتارس.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري في الجلسة الختامية لورشة عمل مركز الابتكار وريادة الأعمال المائية (JCAR Business Innovation Hub)، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

وقال الدكتور سويلم إن المركز يمثل امتدادا للشراكة المصرية الهولندية الممتدة في مجال المياه.. مؤكدا أن قيمة الابتكار تتمثل في قدرته على معالجة التحديات الفعلية، وتحقيق نتائج ملموسة في ظروف التشغيل الواقعية، والتوسع في تطبيق الحلول الناجحة.. مشيرا إلى أن "مركز الابتكار وريادة الأعمال المائية" يستهدف دعم الأفكار الواعدة ونقلها من مرحلة التصور إلى التجربة والتطبيق على نطاق واسع.

وأضاف أن المركز يوفر مسارا متكاملا لدعم الابتكارات من خلال ثلاث مراحل تشمل تطوير الأفكار واختبار إمكاناتها الفنية، وتنفيذ المشروعات التجريبية وتقييم أدائها في الظروف العملية، ثم التوسع في تطبيق الحلول التي تثبت جدواها، مع إتاحة تمويل يصل إلى 100 ألف يورو للمشروع الواحد، وفقا لشروط الدعوة، وبمشاركة المبتكرين والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والباحثين والجامعات من مصر وهولندا.

وأشار الوزير إلى أن المركز يدعم توجه الوزارة نحو تنفيذ "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0"، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا فى إدارة المياه.. مؤكدا حرص الوزارة على أن تكون شريكا فاعلا في هذه المبادرة، من خلال تحديد التحديات المائية ذات الأولوية، والاستفادة من خبرات المركز القومي لبحوث المياه في التقييم الفني والتحقق من كفاءة الحلول ميدانيا.

واختتم سويلم بالتأكيد على أهمية نشر الدعوة بين المبتكرين، وتقييم المقترحات بشفافية، وتنفيذ المشروعات المختارة وفقًا لمعايير أداء واضحة واختبارات عملية، داعيًا المبتكرين في مصر وهولندا إلى المشاركة بأفكار طموحة وقابلة للتطبيق، بما يسهم في تحويل الابتكارات الواعدة إلى حلول عملية تحقق فوائد مستدامة لقطاع المياه والمجتمعات.

ويشهد "أسبوع القاهرة التاسع للمياه" مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والإقليمية في تنظيم الجلسات الفنية والعلمية ورعاية المسابقات بإجمالي 137 جلسة، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمجلس العالمي للمياه، وفي إطار توسّع الشراكات.

وزير الموارد المائية مركز الابتكار الأعمال المائية

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