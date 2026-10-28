الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتدعو إلى الحوار

أ ش أ

أعربت الصين، اليوم /الأربعاء/، عن قلقها البالغ إزاء استمرار التوترات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مجددة دعوتها الملحة إلى ضرورة العودة إلى طاولة الحوار.

جاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جوو جياكون، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، تعقيبا على تقارير أفادت بأن هجمات استهدفت وزارة الدفاع السعودية وأحد المطارات.. حسبما أوردت شبكة "سي جي تي إن" الصينية.

وأكد جوو أن الصين تعارض بشدة الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية، بما في ذلك مطارات الطيران المدني.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية، جميع الأطراف المعنية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية عبر المفاوضات، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة في أقرب وقت ممكن.

أمان - ك ف